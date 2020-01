Traian Băsescu îl avertizează pe Orban: 'Pensiile să fie crescute etapizat. Să nu se producă un șoc în nevoia de împrumuturi'

Fostul președinte al Românei, Traian Băsescu, a declarat, duminică, la Digi 24, că Executivul Orban ar putea să crească etapizat pensiile românilor în paralel cu o absorbție excepțională a fondurilor europene, întrucât în acest fel nu s-ar produce „un soc în nevoia de împrumuturi”.

„Orice lege poate fi prorogata si orice lege poate fi deasupra realitatilor financiare. Pot să spun un lucru. Pot fi marite pensile, dar cu consecinte grave. România se poate imprumuta pentru a mari pensiile.

Citește și: Ministrul de Finanțe, lovitură pentru români după ce Orban a spus că nu sunt bani de pensii și salarii: 'Sunt gata să arunce în aer România'

Aplicarea legii pensiilor este exact filmul pe care le-au facut grecii sa intre in criza. Se pare ca nu au invatat nimic din povestea greaca, iar oamenii politiic se pun deasupra realitatilor economice. Il apreciez pe Orban ca are curaj. Eu as merge insa pe etapizare in paralel cu o absorbție exceptionala a fondurilor euroepen. Este singura cale pentru a compensa aceasta crestere exploziva a pensiilor. Eu vorbesc de o crestere esalonta pentru a nu produce un soc in nevoia de imprumuturi”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.