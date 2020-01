Ministrul de Finanțe, lovitură pentru români după ce Orban a spus că nu sunt bani de pensii și salarii: 'Sunt gata să arunce în aer România'

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, susține că nu există bani la buget pentru majorările la pensii și alocații și acuză PSD de iresponsabilitate maximă care, ”in disperarea de a-si salva imaginea, sunt gata sa arunce in aer Romania”. Reacția lui Cîțu vine în contextul în care acesta a subliniat că susține 100% declarația premierului Ludovic Orban cu privire la faptul că orice cheltuială cu asistența socială este condiționată de evoluția economiei și de încasările a buget.

„Premierul Romaniei a facut o declaratie pe care o sustin 100%.

Dinamica cresterilor cheltuielilor cu sistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget. Mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii si asistenta sociala.

In plus, dublarea alocatiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli.

Citește și: După ce a descoperit că românii sunt LENEȘI, ministrul Muncii anunță RESETAREA ANOFM: A fost o perioadă de congrese .

Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor. Am cautat sursa de finantare. Nu am gasit-o. Nu exista. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania.

Guvernarea PNL este una RESPONSABILA.

Venim cu SOLUTII atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani.

#RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Bugetul pentru 2020 este construit pe legislatia in vigoare si are bugetate venituri (estimate) pentru toate cheltuieile care erau in vigoare in acel moment”, se arată pe pagina de Facebook a lui Florin Cîțu.