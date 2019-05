Traian Băsescu: La Sibiu a fost o puternică ciocnire nevăzută între Merkel și Macron

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri seară, la Realitatea TV, că la summitul de la Sibiu a avut loc o „ciocnire” între președintele Franței și cancelarul Germaniei.

„La Sibiu a fost o puternica ciconire nevazuta intre Merkel si Macron. Macron a venit cu ideea sa se anunte ca Uniunea Europeana va avea emisii de carbon zero in 2050. L-au mai sustinut 7 tari. Germania nu poate, are planificata o reducere la 20% a emisiilor de carbon, deci reduce 80% dar nu poate 100%. A fost o ciocnire grozava. A venit dl Macron la Sibiu si spus ca el nu este de acord cu modul in care se alege presedintele Comisiei Europene, iarasi coliziune cu Germania ca ei il au pe Weber candidat. Plus problema armatei europene sustinuta de Macron, dar care este o uriasa eroare geopolitica, 22 de armate din UE sunt in sistemul de planificare NATO”, a declarat Traian Băsescu.