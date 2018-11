Traian Băsescu lansează acuzații GRAVE la adresa procurorilor din DNA: Ce i-au făcut fostului președinte, la audieri

Traian Băsescu a fost audiat, vineri, mai bine de trei ore, de procurori, în calitate de martor într-un dosar. La ieşirea din sediul DNA, Traian Băsescu a declarat că a fost audiat în calitate de martor într-o comisie rogatorie. ''Am fost martor la o comisie rogatorie'', a spus Băsescu.

Ulterior, fostul președinte a spus că a fost audiat de procurori din Israel, în cazul a doi consultanți politici. Băsescu a criticat modul în care DNA a tratat audierea sa, acuzând instituția de decredibilizare și că a informat presa că va fi audiat, răspândind, totodată, informații false din dosar.

”Când îți permiți să minți un fost președinte că rugămintea este să nu facă declarații, dar pe de altă parte, dumneavoastră aflați intimități din această poziție de martori, chiar îmi pun un semn de întrebare mare asupra seriozității DNA-ului pentru că în mod cert nu de la procurorul israelian a plecat informația, ci de la procurorii români. Cu procurorii, când am plecat, m-au rugat să nu fac declarații. Din păcat, instituția toxică numită DNA v-a intoxicat. Încrederea mea în această instituție nu face decât să se prăbușească. DNA este o instituție decredibilizată. Procurorii români au dat informații despre dosarul în care sunt eu martor, se decredibilizează. Am fost surprins când am ajuns la DNA și era toată presa din România acolo. Pentru mine, proba de azi a arătat că năravurile nu se schimbă. Pentru ce trebuia să anunțe toată presa că vin eu?”, a declarat, la România TV, Băsescu.

