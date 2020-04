Traian Băsescu, lecție usturătoare de economie pentru PNL: Florin Cîțu să zică mersi că s-a blocat sistemul pentru IMM!

Fostul președinte Traian Băsescu a apreciat sâmbătă seara la România TV că Guvernul ar trebui să se bucure că IMM-urile nu au putut să atragă credite prin IMM Invest pentru că nu așa se repornește o economie:

„Ne mai punem probleme de mariri (de pensii si salarii)? Din ce sa mai marim? Avem acum o ocazie extraordinara sa ne marim veniturile din munca. Adica un guvern istet...s-au ridicat restrictiile pentru statele membre, putem imprumuta orice suma, singura noastra problema este daca avem sau nu proiecte. Florin Cîțu sa zica mersi ca s-a blocat sistemul (pentru IMM), mai întâi trebuie sa pornesti firmele mari si pe urma IMM-urile. Un IMM daca nu are pentru cine presta, arunci banii daca firme mari nu-si reiau activitataea. Daca nu lucreaza marile intreprinderi, le da Citu bani IMM-urilor sa face ce? Sa arda gazul. Consuma banii si nu au pentru cine sa lucreze. Mai bine porneste intreprinderile mari si pe urma te duci si la IMM. Totul are o ordine in economie”.

Vezi si: CTP: Ludovic Orban are comportament de dictator. Am mirosit dejecții politice 30 de ani, dar cum să spui așa ceva ca premier? .

Noua formă a site-ului IMM Invest va fi finalizată săptămâna viitoare, care nu mai poate fi ataacată, va fi gata săptămâna viitoare, a postat recent ministrul Finanțelor Florin Cîțu pe Facebook.

„Am fost informat de instituțiile abilitate că noua forma a site-ul IMM INVEST, pe care înțeleg că nu o mai poate ataca nimeni, o să fie gata saptamana viitoare”, spune Cîțu, care adaugă că, având în vedere că timp de o luna de zile toate propunerile sale pentru salvarea economiei au fost atacate public și respinse în parlament de PSD, a luat decizia ca orice program pentru dezvoltarea României pe care îl inițiază și care este aprobat de guvern iar după aceea este contestant și anulat în Parlament de votul PSD, va prezenta un anunț pe care orice persoana care accesează programul respectiv să-l citească.

Și site-ul IMM INVEST se va deschide cu un anunț care spune: „Ciolacu și PSD se opun acestui produs și l-au atacat prin moțiune”.

„Am fost informat de specialiști că este foarte probabil că site-ul să fie accesat de cel puțin 4 milioane de oameni în prima ora”, a adăugat ministrul Cîțu.

Programul IMM Invest, prin care IMM-urile din România pot beneficia de credite garantate cu până la 90%, a fost lansat în urmă cu o săptămână, dar platforma www.imminvest.ro nu a funcționat. Oficialii guvernamentali au vorbit de un număr prea mare de accesări și de un posibil atac cibernetic asupra site-ului.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a anunțat că 44. 000 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt aşteptate în programul guvernamental de finanţare.

Potenţialii beneficiari îşi vor putea asigura lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea de finanţări garantate.

Programul va funcționa până în 2026, în limita unui plafon inițial de 15 miliarde de lei, cu 22 de bănci implicate.