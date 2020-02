Traian Băsescu plasează PNL-ul în tabăra perdanților și a citit strategia PSD: 'Se vede jocul pe care îl face PSD'

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat în direct la Digi 24 că anticipatele au o șansă foarte mare dar numai în condițiile dictate de PSD. Traian Băsescu susține că PSD este cel care dictează cum se face jocul și că social democrații vor cere oragnizarea alegerilor parlamentare la aceeași dată cu cele locale. Băsescu spune că momentul localelor aduce o mobilizare generală în PSD, astfel că aleșii din teritoriu vor vontribui la asigurarea unei scor foarte bun la centru.

"PSD-ul are toată îndreptățirea să facă acest joc. Responsabilitatea este a celor care au împins lucrurile în acest loc dând PSD-ului posibilitatea de joc atât de largă. Aș trage o concluzie de început: doar când ai majoritatea poți să faci anticipate, când nu ai o majoritate parlamentară, nu te apuci. Totuși dau șanse destul de mari anticipatelor, pentru că se vede jocul pe care îl face PSD-ul. Vor forța nota pentru alegeri parlamentare și locale în aceeași zi. Este singura variantă în care PSD ar merge la alegeri anticipate. De ce? Pentru că ziua în care sunt alegerile locale este ziua în care PSD-ul mobilizează tot aparatul pe care îl are în teritoriu. Primarii vor să-și mențină funcțiile, consilierii se bat pentru funcțiile lor, directorii locali, tot ce au numit în timpul mandatului se vor bate și dacă tot se bat pentru posturile lor vor pune o ștampilă și pentru cei care i-a numit pe posturi sau i-a sprijinit să câștige alegerile. Aceasta este o posibilitate a PSD-ului, sau mai pot social-democrații să țină Guvernul Orban într-un interimat care să-l erodeze până la toamnă, când sunt alegerile Europarlamentare. În momentul de față jocul îl face PSD-ul. Toate piesele sunt acum în mâna PSD-ului", a încheiat fostul președinte, Traian Băsescu.

Despre ordonanţa privind alegerile anticipate, Traian Băsescu a declarat că aceasta ”nu prea are mare rol”.

”Nu prea are mare rol acea ordonanţă pentru că procedura asta se putea face fără nicun fel de ordonanţă, pe prevederile constituţionale existente. Orice partid din opoziţie ar face jocul pe care îl face PSD. Este adevărat, sunt câteva lucruri criticabile în ordonanţă, dar nu sunt fundamentale pentru stabilirea momentului alegerilor. În momentul de faţă, stăpânii jocului de alegeri sunt cei din opoziţie, PSD. Îmi doresc din tot sufletul ca PSD să piardă alegerile, dar nu pot să nu observ că nu am auzit la PSD ideea de anticipate, ci am auzit-o la preşedintele ţării şi pusă în aplicare de Orban. Responsabilitatea instabilităţii o au ei, alianţii noştri, ai PMP-ului au această responsabilitate pentru că eu şi înainte de declanşarea acestei proceduri nefericite am tot spus că nu-i bine, dar în momentul de faţă toate piesele sunt în mâna PSD-ului. Nu ai voie ca partid care vrei să câştige sau care are minimă capacitate de analiză să nu realizezi că neavând majoritatea, eşti dependent de unii şi de alţii. Şi uite, Ponta le-a arătat cum e cu cuvântul dat, dacă s-au gândit la Tăriceanu, Tăriceanu a mai rămas el cu Tudy, lucrurile sunt dificile”, a declarat fostul preşedinte.

În opinia fostului președinte un guvern format din mai multe partide, este singura situație pentru ieșirea din criza politică.

”Nu-i decât o singură variantă care e greu de realizat, încropirea unui guvern cu mai multe partide, două-trei partide, care să devină un guvern satbil, care primeşte votul Parlamentului şi să lase lucrurile să se desfăşoare conform Constituţiei, adică în iunie locale şi în toamnă legislative pentru că altfel PSD va face praf credibilitatea PNL-ului până în toamnă. În momentul de faţă nu poţi să faci un Guvern neîncropit, dar avem nevoie, în interesul ţării, de un guvern stabil pentru că interesele de partid, cel puţin al PSd-ului este să ţină PNL-ul agăţat cât poate de interimatul ăsta, până îl decredibilizează. Aici discutăm de interesul naţional care ar fi un Guvern stabil stabilizat”, a mai declarat Traian Băsescu.