Traian Băsescu: PSD devine tot mai dependent de voturile UDMR

Fostul preşedinte Traian Băsescu, liderul PMP, a declarat luni seara că, în contextul plecării unor parlamentari social-democraţi către noua formaţiune înfiinţată de Victor Ponta, lipsa de voturi ale majorităţii din Parlament se va adânci, iar PSD va deveni "mai dependent" de UDMR.

"Dragnea a administrat această criză maximum de bine faţă de ce putea face. Dragnea, în momentul de faţă, nu are decât o soluţie, să limiteze pagubele. Limitarea pagubelor înseamnă să vorbească cu toţi cei susceptibili de a pleca după Ponta. Pentru că la el problema nu e că nu rămâne cel mai mare partid, tot cel mai mare partid parlamentar rămâne, problema e că rămâne fără majoritate. Cu cât se adânceşte această lipsă de voturi, cu atât devine mai dependent de UDMR, iar UDMR-ul are Ţinutul Secuiesc în Senat. Sunt curios cum votează mâine", a declarat Traian Băsescu într-o emisiune la TVR.Acesta a arătat că Dragnea nu a greşit foarte mult când i-a numit "şobolani" pe cei care i s-au alăturat lui Ponta, fiindcă "asta sunt din punct de vedere politic"."La orice parlamentar plecat, iei câte un gol, Ponta e în avantaj, iar vorbele nu ţin loc de voturi", a precizat liderul PMP.În privinţa poziţionării lui Victor Ponta în favoarea unei eventuale moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, Traian Băsescu crede că acest fapt i-ar închide orice şansă de a mai reveni în PSD."Moţiunea - asta i-ar închide orice posibilitate să mai revină în PSD. E un război între doi oameni de proastă calitate umană. Nu spun că Ponta n-ar avea verbul la el, nu spun că Dragnea nu e capabil să primească şi, la rându-i, aşa unsuros, să dea replici. (...) Trebuie văzut ce înţelege Ponta prin opoziţie, după părerea mea este mai degrabă o bătălie pentru putere. Opoziţie la Dragnea, nu la curentul socialist pe care el, de bună seamă, îl susţine, chiar a anunţat că va fi un partid de centru-stânga, un politician de centru-stânga. Aici e vorba de bătălia dintre doi oameni de proastă calitate umană, amândoi, în mod egal şi, credeţi-mă, sunt unul care îi cunoaşte. (...) Adică în relaţia cu apropiaţii lor nu au principii, ci au doar interese, îi folosesc, după care, bună ziua! E un cerc în jurul tău cu care nu faci acest lucru", a arătat Traian Băsescu.Fostul preşedinte a mai opinat că Victor Ponta "nu va face un mare partid" fiindcă nu are structuri locale în spate, nici oameni cu greutate care să aibă propriul electorat, punctând că acestuia nu îi va reuşi niciun eventual scenariu prin care să revină la conducerea PSD în cazul în care va fi condamnat Liviu Dragnea.