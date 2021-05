Traian Băsescu, reacție virulentă în cazul uciderii ursului Arthur: 'Deci este clar o faptă penală. Ne-a zugrăvit în Europa ca fiind tribali pur și simplu'

"Statul român ar fi bine dacă ar deschide o anchetă prin Parchet și apoi să îi aducă în calitate de învinuiți și pe cel care a braconat, cel care a împușcat animalul, știind că are hârtiile în neregulă, dar și "ursuleții de pluș" care i-au dat autorizația asta. Știți cum arătăm? Exact ca în Congo sau în Zambia. Dacă ai suficienți bani și mituiești pe șeful de trib, te lasă să vânezi elefanți, să îi rupi fildeșii, te mai lasă să vânezi și o girafă, un leu, că și acolo e rezervație. Sunt pe cale de dispariție din cauza acestor tip de vânători care își satisfac nevoile sufletești omorând animale și vă spune un om care la viața lui nu a împușcat un animal și nu a pescuit un pește. Nu am scos un pește din apă, deși 12 ani am trăit pe mare.

Deci este clar o faptă penală. Ne-a zugrăvit în Europa ca fiind tribali pur și simplu, exact ca triburile de prin Congo. Așa ne-am comportat și noi. Ne-a dat și 7 mii de euro... Deci o țară europeană dintr-o Europă în care se vorbește de natură, de verde, de biodiversitate, într-o astfel de țară, noi permitem vânătoarea la urs într-o zonă protejată, și însuși ursul este un animal protejat. O ticăloșie care ne-a umplut de dispreț, că ne disprețuiesc cei care știu că autoritățile române au aprobat această barbarie. Iar Cîțu a fost nemaipomenit, că Arthur nu a fost cel mai mare urs, probabil mai știe Cîțu unul mai mare. Arătăm jalnic.", a declarat Traian Băsescu la RealitateaPlus.