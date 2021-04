Traian Băsescu: Trebuie sa terminam cu propagandiști gen Șoșoacă. Dar trebuie să nu avem tampiți nici la guvern, pentru a închide magazinele la 18

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, somează românii să se ferească de infectarea cu coronavirus și să respecte întocmai regulile impuse de autorități. Băsescu o atacă și pe Diana Șoșoacă, senator, despre care spune că e o propagandistă, dar și actualul guvern, despre care spune că e format din tâmpiți.

„Romania nu are decat o sansa, sa nu impuna lockdown, iar populatia sa se fereasca. Adica sa purtam masca, sa stam la distanta si sa mergem in aglomeratie doar daca nu avem ce face. Unii se uita ca sunt lockdown-uri in Franta, Anglia, Germania, Israel, dar alea sunt forte economice, noi nu ne comparam cu ei.

Dar trebuie sa terminam cu propagandisti gen Sosoaca. Dar trebuie sa nu avem tampiti nici la guvern, pentru ca a inchide magazinele la 18 inseamna aglomeratie, lasa-le frate pana la 20, pana la 22.

Daca romanii nu sunt responsabili, nu au decat sa numere locurile de la ATI si sa tina minte ca doar un procentaj foarte mic din cei care ajung acolo scapa. „, a spus Traian Băsescu, în exclusivitate, la România TV.