Traian Berbeceanu, mesaj de ULTIMĂ ORĂ după ce a fost schimbat din funcția de prefect al Capitalei

Fostul prefect al Capitalei Traian Berbeceanu a declarat că bucureştenii au dreptul şi merită o administraţie onestă şi performantă, iar angajaţii Prefecturii Capitalei pot să le-o ofere, conform Agerpres.

Citește și: OPERAȚIUNE MONSTRU: mascații au descins în SPITALE și cabinele medicale din 17 județe și București

"Am avut bucuria să întâlnesc aici oameni deosebiţi, buni profesionişti dedicaţi instituţiei şi cetăţenilor municipiului Bucureşti. Împreună, am completat echipa cu alţi funcţionari la fel de valoroşi. Am trecut cu bine peste provocări grele, cum nu au mai fost, mi-aţi arătat implicare şi dăruire, rezistenţă şi perseverenţă. Doar mulţumită Domniilor Voastre am performat, într-un mandat mult prea scurt pentru cât de multe şi importante proiecte am fi vrut să realizăm împreună. Bucureştenii au dreptul şi merită o administraţie onestă şi performantă, iar dumneavoastră puteţi să le-o oferiţi! Sunt onorat că v-am fost alături, vă mulţumesc că aţi fost lângă mine!", a scris Traian Berbeceanu, joi, pe Facebook.

El a fost eliberat din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti printr-o hotărâre de guvern adoptată miercuri.