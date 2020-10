Trailerul filmului „Ma Rainey’s Black Bottom”, ultimul în care a jucat Chadwick Boseman, a fost lansat cu două luni înainte de premieră.

Filmul, bazat pe piesa de teatru cu acelaşi nume scrisă de August Wilson, spune povestea cântăreţei blues Ma Rainey, interpretată de Viola Davis. Acţiunea este plasată în Chicago, la finalul anilor 1920, când muzicienii se confruntau cu probleme ca rasismul şi exploatarea de către casele de discuri, potrivit news.ro.

Boseman, care a murit în luna august, după patru ani în care a luptat cu un cancer, joacă rolul unui trompetist ambiţios, care speră să se impună pe scena din Chicago.

Filmul este regizat de George C. Wolfe, care a fost premiat cu un trofeu Tony pentru regia spectacolului „Angels in America: Millennium Approaches” şi a musicalului „Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk”.

Din distribuţie fac parte Glynn Turman, Colman Domingo şi Michael Potts.

Lungmetrajul a fost produs de Todd Black, Denzel Washington şi Dany Wolf, iar scenariul a fost scris de Ruben Santiago-Hudson.

„Ma Rainey’s Black Bottom” va fi lansat de Netflix pe 18 decembrie.