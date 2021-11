Transformată în Meta, Facebook anunță că își face propria reţea de magazine fizice

Compania cunoscută până demult drept Facebook, Meta, ar putea construi magazine fizice, în care să prezinte experienţe şi să vândă produse.

Conform unor surse anonime, citate de The New York Times, Meta are planuri pentru dezvoltarea unei reţele proprii de magazine fizice, planuri care datează încă de când compania se numea Facebook.

Reţeaua ar trebui să înceapă cu magazine în oraşele importante din Statele Unite, urmând ca alte magazine să fie construite şi operate şi în alte ţări.

Documentele interne arată că Meta vrea să construiască magazine cu un design modern, minimalist, unde prezenţa brandului să fie subtilă, scrie news.ro.

Precizarea privind brandul ar putea fi depreciată, după schimbarea de brand. Facebook (compania) era conştientă că brandul Facebook are imaginea şifonată şi că poate afecta vânzările de produse. Acum, companiei Meta s-ar putea să nu-i mai fie “ruşine” cu propriul brand.

Au fost luate în considerare mai multe nume pentru reţeaua de magazine, precum Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store sau From Facebook.

Cert este că Meta vrea ca magazinele să scoată în faţă produsele de VR şi AR, în primul rând, alături de celelalte produse hardware ale companiei. Printre produsele afişate s-ar putea găsi căştile de realitate virtuală Oculus Quest (care se vor numi pe viitor Meta Quest), gadgeturile Portal şi ochelarii de AR construiţi împreună cu Ray-Ban.

Dincolo de vânzare produselor, Meta ar vrea ca magazinele să ajute utilizatorii să descopere experienţa pe care, de exemplu, căştile de realitate virtuală ale companiei o pot oferi.

Primul magazin Meta, conform documentelor interne, ar urma să fie construit în Burlingame, California, acolo unde îşi are sediul Reality Labs, divizia de VR şi AR a companiei.