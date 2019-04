Transilvania face SENZAȚIE în presa dedicată turismului INTERNAȚIONAL: 'Colț de rai, învăluit în frumuseți superlative'

Platforma Conde Nast Traveller a selectat mai multe destinații demne de urmărit pentru turiștii anului 2019, din Tahiti până în Grecia, India, Scoția și Egipt iar Transilvania este una dintre ele.

Transilvania este descrisă de jurnaliștii platformei americane drept ”un colț al României învăluit în folclor și frumuseți superlative, conform Mediafax.

Cunoscută pentru povești și legende gotice, Transilvania este prezentată ca locul în care au ajuns copii din Hamelin și în același timp ca decorul romanului lui Bram Stocker și al personajului său, contele Dracula dar este pomenit și Vlad Țepeș cu numele lui oficial Vlad al III-lea.

Jurnaliștii arată că Transilvania începe să artagă vizitatori interesați de ceva mai mult decât de vizitele la Caselul Bran.

”Transilvania rămâne un tărâm pierdut în timp. Izolată de lumea modernă pentru decenii bune de Cortina de Fier, a fost părăsită de mulți locuitori, iar satele sale săsești din secolul XIII au început să se prăbușească. Dar spiritul i-a rămas intact. Pădurile și pajiștile cu flori sălbatice au rămas neatinse. Viața se întoarce și construcții prăbușite sunt reconstruite”.

Americanii remarcă și faptul că Prințul de Wales a prevăzut revenirea zonei și citează preocuparea figurii regale britanice pentru restaurarea caselor din Transilvania dar și faptul că rezidența sa din Valea Zălan, de lângă Brașov este disponibilă pentru rezervări turistice.

Prezentare vorbește și despre reconstrucția caselor de la Mălâncrav, și remarcă refacerea conacului Apafi cu parfumul perioadei Austro-Ungare. Transilvania este recomandată și de experții de la compania de turism Butterfield & Robinson care pun accentul pe industria viticolă, peisajele impresionante și patrimoniul nedescoperit din zonă. Printre atracțiile transilvane sunt enumerate satele medievale incluse pe lista UNESCO, Viscri, Sighișoara și Biertan. ”Cel mai tare te încântă diversitatea culturilor europene și istorice din România, de la satele săsești, la comunitățile romani, până la suprapunerea de influențe culturale maghiare și italiene. Oamenii și ospitalitatea românească mă fac să-mi doresc să mă întorc aici cât mai repede”, spune Tom Abraham, de la Butterfield & Robinson

Pe lista celor de la CN Traveller este, alături de Transilvania, Tahiti, unde sunt semne că un nou tip de turiști vine spre Polinezia Franceză. Turismul de familie a luat amploare aici în ultima vreme, cu locuri în care este garantată liniștea, vizitatorii având ocazia să își pregătească singuri mâncare în bucătării care le sunt puse la dispoziție în spații ferite de aglomerația turistică.

Egiptul încearcă să promoveze o nouă artă a pelerinajului. Chiar dacă deschiderea Marelui Muzeu Egiptean a fost amânată din nou până în 2020, este pentru prima dată când hotelurile și croazierele din zonă au reluat listele de așteptare, după 8 ani.

Turiștilor li se atrage atenția și spre oferta grecească din Peloponez, o zonă pentru care interesul părea să fi scăzut după ce turiștii au început să se înghesuie în Santorini și Mykonos. În ultimul an, deschiderea zborurilor internaționale spre aeroportul din Kalmata a crescut cu 15 % numărul vizitatorilor în peninsulă. În plus, în 2019, o cursă feroviară care leagă portul Patras de orașul Pyrgos, în sud-vestul peninsulei Peloponez, a fost reluată facilitând accesul în zona care și-a legat numele de figura lui Hippocrat. Luna aprilie a adus aici prima cursă Iron Man, cu o cursă de natație pe o distanță de 1.9 km prin Marea Ionică și o competiție pe biciclete prin livezile de măslini înaintea unui semimaraton de-a lungul plajelor de la Voidokilia. În plus, Peloponezul este zona cu cele mai multe vii și varietăți de struguri din toată Grecia.

Peisajele monumentale sunt atracția principală și pentru ținuturile înalte din Scoția. Mai mulți oameni de afaceri danezi au amenajat ferma Killiehuntly și cabana Kinloch și au adus o perspectivă nouă asupra turismului în Scoția. Ofertele turistice au început să ia aminte și la recondiționarea traseelor pentru biciclete și drumeții pe Coasta de Nord 500. O întreprindere a galeriștilor elvețieni de la Hauser & Wirth a urmat curentul și a pus la cale o reabilitare a clădirii de la Fife Arms, care a fost transformată într-un hotel cu 46 de camere, cu grădină, spa, restaurant, bar și o colecție impresionantă de instalații artistice autohtone și internaționale.

Pe lista americanilor mai sunt Matera, cu atracțiile romantice italiene, Perth, capitala coastei de vest australiene, riviera turcească, St. Barth, în Caraibe, orășelul franțuzesc Arles, unde totul se învârte în jurul lui Van Gogh, pictorul care a trăit aici ultima parte a vieții, Valle de Guadelupe, cu noile atracții viticole mexicane, New Orleans, orașul care renaște odată cu deschiderea unor noi hoteluri, Mozambic, care își deschide pe insulele de pe coastă o serie de complexuri hoteliere care combină istoria și luxul dotărilor de ultimă oră, Namibia, Chengdu, în China, Patagonia, Mumbai, Singapore și Tasmania.