Transportatorii, stăpâni pe Dunăre: Ostilitatea cu care marinarii i-au întâmpinat pe poliţiştii veniţi în control

Evaziunea fiscală, refuzul de legitimare şi adresarea de injurii autorităţilor sunt printre principalele nereguli constatate joi, în timpul unei acţiuni organizată pe Dunăre de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) cu sprijinul Autorităţii Navale Române şi al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), potrivit agerpres.ro.

Controlul integrat al autorităţilor statului a urmărit atât legalitatea transportului de persoane, respectarea normelor specifice navigaţiei pe Dunăre, cât şi legalitatea accesului în Deltă.

"În urma acţiunii de două ore şi jumătate, am aplicat trei sancţiuni. Una în valoare de 1.500 de lei la OUG nr. 28 pe 1999 pentru neeliberarea bonurilor fiscale şi două sancţiuni la legea 61, pentru refuz de legitimare şi adresare de injurii, amândouă în valoare de 1.000 de lei", a declarat, şeful de cabinet al inspectorului IPJ, Lucian Ţugui.

Alte două persoane se vor prezenta vineri la sediul IPJ pentru continuarea cercetărilor în cazul unor fapte sesizate în timpul controlului pe Dunăre.

Reprezentantul Căpităniei Portului Tulcea, Valentin Jipa, a verificat actele conducătorilor ambarcaţiunilor.

"Din punctul nostru de vedere, nu au existat nereguli. Conducătorii ambarcaţiunilor au avut actele la ei. În general, aceasta ar fi principala problemă constatată în timpul verificărilor, lipsa actelor", a menţionat Jipa.

De asemenea, reprezentantul ARBDD, Anton Stan, a menţionat că în timpul controlului a constatat că într-una din ambarcaţiunile care transporta persoane pe Dunăre se aflau turişti care nu şi-au achiziţionat permisul de acces în Deltă.

"Pentru a nu-i sancţiona pe turişti, i-am informat că au posibilitatea achiziţionării on-line a permiselor", a afirmat Stan.

De altfel, ARBDD a verificat şi viteza ambarcaţiunilor cu pistolul radar din dotare.

În timp ce unii dintre călătorii din mijloacele de transport verificate au criticat acţiunile autorităţilor, alte persoane au apreciat acţiunile lor.

"Sunt în concediu, nu am nicio problemă cu controalele autorităţilor. Am plătit pentru călătoria din Tulcea la Crişan 60 de lei şi nu am primit bilet", a menţionat Vasile Moraru, din Ploieşti, unul dintre turiştii aflaţi în ambarcaţiunile oprite de poliţişti.

Potrivit IPJ, acţiunile de control în Deltă vor continua pentru asigurarea unui climat de siguranţă pentru turişti.

"Le recomandăm cetăţenilor să urmărească să obţină bonurile fiscale după efectuarea plăţilor pentru servicii, să se cazeze în unităţi autorizate de Ministerul Turismului, pentru a putea interveni în cazurile în care se încalcă legislaţia. Este ideal ca cei care vin în Deltă să-şi aleagă pentru instalarea corturilor locurile autorizate pentru a preveni situaţiile nedorite", a mai menţionat reprezentantul IPJ, Lucian Ţugui.