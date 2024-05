Tranzacție de ultimă oră pe piața bancară din România: Dispare o bancă; va fi preluată de un gigant italian

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Intesa Sanpaolo SpA intenţionează să preia First Bank SA, conform unui comunicat al autorităţii de concurenţă.

Potrivit instituţiei, Intesa Sanpaolo SpA este activă în principal în domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei române, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA.

First Bank SA (fosta Piraeus Bank), este o instituţie de credit activă pe piaţa serviciilor financiar-bancare din România, care operează o reţea de 40 de sucursale şi oferă servicii atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

În comunicat se menţionează că decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

First Bank ajunge la italienii de la Sanpaolo

First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.



În ianuarie, Bloomberg anunţa că JC Flowers vrea să vândă First Bank şi a avut discuţii preliminare cu UniCredit SpA dar nu s-a ajuns la un acord. Separat, în iulie UniCredit a decis să nu continue negocierile pentru achiziţionarea subsidiarei din România a OTP Bank Nyrt.



Intesa Sanpaolo SpA ia în considerare achiziţii de mai mică amploare în regiunile europene unde operează şi în ţări situate în jurul Mării Mediterane, pentru a-şi consolida unele dintre activităţile sale de bază. "În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea. O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă - condiţii pe care nu le vedem în acest moment", a declarat pentru Bloomberg Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).



ISBD caută să-şi sporească cota pe pieţele externe unde este deja prezentă, prin extinderea activităţilor de investiţii bancare, gestionare a averii, private banking şi asigurări. De asemenea, Intesa ar putea prelua portofolii de împrumuturi sau credite ipotecare pentru a-şi extinde afacerea, a explicat Rottigni.



"Vrem să avem o poziţie mai puternică în ţările din CEE (Europa centrală şi de Est) unde suntem deja puternici. De asemenea, am putea lua în considerare extinderea în ţări situate în jurul Mării Mediterane, unde companiile italiene au relaţii solide de afaceri. Intesa va continua să se concentreze pe sprijinirea extinderii externe a companiilor italiene", a adăugat Marco Elio Rottigni.



ISBD operează pe trei continente, prin 11 bănci comerciale în CEE şi Egipt, şi are o companie de gestionare a averii în China. Printr-o reţea de aproape 700 de filiale şi aproximativ 21.000 de angajaţi deserveşte şapte milioane de clienţi.