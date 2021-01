Tranzacție pe piața IT: ThoughtWorks achiziționează Gemini Solutions, o companie de dezvoltare software fondată de ingineri români

ThoughtWorks, o companie globală de consultanţă software, a anunţat încheierea unui acord pentru a achiziţiona Gemini Solutions, o companie de dezvoltare software şi de servicii de consultanţă, având centrul de dezvoltare în România, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.

Fondată în 2005 de un grup de ingineri din Silicon Valley şi având activitatea principală în România, Gemini Solutions este dedicată furnizării de servicii de dezvoltare de produse software de talie mondială.

Astăzi, echipa Gemini Solutions are peste 170 de ingineri de software şi personal operaţional care lucrează la sediul din România, acoperind un spectru larg de tehnologii în întregul ciclu de funcţionare al dezvoltării produselor software.

Echipele tehnice ale Gemini Solutions sunt recunoscute nu doar pentru livrarea rapidă, ci şi pentru disciplina lor în dezvoltarea produselor. Gemini Solutions oferă un amestec unic de creativitate, agilitate, disciplină şi excelenţă tehnică, acest mix contribuind la dezvoltarea unor parteneriate durabile cu clienţii.

Încheierea achiziţiei va rezulta în înfiinţarea companiei ThoughtWorks România, având la bază echipa Gemini Solutions. Achiziţia va consolida fundaţia companiei ThoughtWorks şi va contribui la extinderea la nivel european. Echipa va oferi asistenţă nearshore (din locaţii apropiate, cu fus orar similar) pentru clienţii ThoughtWorks din Marea Britanie şi Germania, continuând în acelaşi timp să sprijine clienţii Gemini Solutions existenţi în America de Nord, Franţa şi Germania.

Şerban Ţîr, anterior Chief Technology Officer (CTO) al Gemini Solutions, va activa ca director general al ThoughtWorks România.

"Suntem încântaţi că Gemini Solutions se va alătura familiei ThoughtWorks. Echipa va reprezenta o parte esenţială a planurilor de extindere atât internaţionale, cât şi europene ale ThoughtWorks. Am căutat un partener premium care să contribuie la creşterea capacităţii noastre de livrare nearshore, în special în Europa, iar Gemini Solutions este o potrivire perfectă. Suntem entuziasmaţi să preluăm ştafeta de la fondatorii Gemini Solutions şi să ducem afacerea la următorul nivel. Echipa aduce o experienţă bogată şi va accelera creşterea în domeniile noastre strategice de interes, respectiv transformarea digitală, modernizarea organizaţiilor, datele şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor. Talentul Gemini Solutions, similaritatea culturii organizaţionale, angajamentul pentru a dezvolta şi a livra proiecte, capacitatea de a creşte şi relaţiile existente cu clienţii se potrivesc perfect cu ale noastre", a declarat Guo Xiao, preşedinte şi director executiv, ThoughtWorks.

"Încă de la începuturile noastre am lucrat pentru a ajuta organizaţii de top, indiferent de dimensiune sau maturitate, să înflorească şi să prospere, oferindu-le soluţii de software excepţionale. ThoughtWorks şi Gemini Solutions au o filosofie şi o dăruire comună pentru succesul clientului. Suntem încântaţi pentru oportunitatea de a deveni parte a unui lider global din industria IT. Această achiziţie este, de asemenea, dovada şi validarea marelui talent şi a capacităţii sectorului IT românesc, motive pentru care o organizaţie internaţională precum ThoughtWorks ar alege să investească în această piaţă", a declarat Theo Nissim, Chief Executive Officer (CEO) şi fondator Gemini Solutions.

Această achiziţie va îmbunătăţi semnificativ capacitatea ThoughtWorks de a sprijini şi a deservi clienţii, în special în Europa. Echipa Gemini Solutions aduce cu ea o bogată experienţă în IoT, big data, AI, data science, mobilitate şi cloud, care va spori şi va consolida oferta ThoughtWorks în acest domeniu.

Se preconizează că tranzacţia se va finaliza în ianuarie 2021, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de încheiere a tranzacţiei. Detaliile financiare ale tranzacţiei sunt confidenţiale.