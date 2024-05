'Trebuie să o citești!'. Celebrul antreprenor Bill Gates recomandă o carte revoluționară semnată de Salman Khan

Celebrul antreprenor Bill Gates a intrat pe rețelele de socializare pentru a promova o nouă lucrare care explorează modul în care inteligența artificială va transforma educația în anii următori. Este vorba despre o carte semnată de Salman Khan.

Gates s-a arătat optimist în ceea ce privește impactul AI asupra educației, dar spune că vom avea în continuare nevoie de profesori.

Gates a promovat cartea „Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That's a Good Thing)", scrisă de Salman Khan, fondatorul și directorul executiv al Khan Academy, o organizație educațională non-profit care își propune să ofere resurse de învățare gratuite, conform Business Insider.

Cartea prezintă modul în care progresele în domeniul inteligenței artificiale vor transforma educația și oferă un ghid pentru profesori, părinți și elevi pentru a naviga prin schimbările din această „lume nouă", se arată în descrierea cărții.

„Trebuie să citești această carte”

„Dacă ești pasionat de educație, trebuie să citești această carte", a scris Gates pe X: „Sal oferă o viziune convingătoare pentru a valorifica AI pentru a extinde oportunitățile pentru toți".

Khan este familiarizat cu punctul de întâlnire dintre IA și educație. Compania sa își construiește propriul chatbot educațional, Khanmigo. Acesta își propune să ajute elevii într-o varietate de materii, inclusiv matematică, informatică și scriere.

El a vorbit despre acest subiect într-o conferință TED de anul trecut. „Cred că ne aflăm în pragul utilizării inteligenței artificiale pentru, probabil, cea mai mare transformare pozitivă pe care a cunoscut-o vreodată educația", a spus el.

„Modul în care vom face acest lucru este să oferim fiecărui elev de pe planetă un tutore personal inteligent artificial, dar uimitor".

Gates a fost, de asemenea, optimist în ceea ce privește rolul AI în educație. El a publicat anul trecut o scrisoare plină de previziuni în materie de inteligență artificială, dintre care una a fost că în următorii cinci până la zece ani, AI ar putea începe să livreze conținut educațional adaptat la stilul de învățare al unui elev.

„Aceasta va îmbunătăți - dar nu va înlocui niciodată - munca pe care elevii și profesorii o fac împreună în clasă", a scris el.