Trei câştigători la secţiunea Compoziţie şi opt semifinalişti la secţiunea Pian, în cadrul Concursului Internaţional George Enescu 2020

Concursul Internaţional „George Enescu” a încheiat pe 20 septembrie 2020 faza de desfăşurare online, cu anunţarea câştigătorilor secţiunii Compoziţie şi a semifinaliştilor secţiunii Pian. În total, 23 de tineri muzicieni din 13 ţări vor participa în semifinalele competiţiei, în faza a doua a Concursului. Semifinalele şi finalele celor trei secţiuni (violoncel, vioară şi pian) vor avea loc în luna mai 2021, la Ateneul Român din Bucureşti, potrivit news.ro.

Opt tineri pianişti dintre cei 13 concurenţi care au participat în a doua etapă a secţiunii Pian din cadrul Concursului Internaţional „George Enescu” au obţinut majoritatea voturilor membrilor juriului, calificându-se în Semifinală: Jack Campbell (Marea Britanie), Salih Can Gevrek (Turcia), Nikolai Kuznetsov (Rusia), Hoyel Lee (Coreea de Sud), Adela Liculescu (România), Yeon-Min Park (Coreea de Sud), Chun Lam U (Hong Kong) şi Marcin Wieczorek (Polonia). Cel mai tânăr concurent are 18 ani, iar cel mai în vârstă are 31.

Etapa a II-a Concursului „George Enescu” 2020, secţiunea Pian, s-a desfăşurat online în perioada 17-19 septembrie. Rezultatele au fost anunţate de preşedintele juriului printr-o înregistrare video publicată pe site-ul Concursului duminică, 20 septembrie.

Profesorii cad pe capete, la doar câteva zile de la începutul școlii: Un liceu se închide, după ce 5 cadre didactice s-au infectat

Pianista Cristina Ortiz, preşedintele juriului şi laureată a Concursului Enescu în 1967, a declarat: „Felicitări tuturor concurenţilor pentru că s-au ridicat deasupra acestor circumstanţe neobişnuite. Mai mult, pentru modul în care s-au pregătit şi şi-au prezentat interpretările înregistrate, de data aceasta pentru Etapa a II-a. Nivelul este foarte ridicat, aşadar mulţumesc colegilor mei din juriu pentru generozitatea lor, de vreme ce, în loc de 6, s-a decis ca 8 pianişti să promoveze în Semifinala din mai 2021, la Bucureşti”.

La celelalte două secţiuni ale Concursului au intrat în semifinale 7 violoncelişti, respectiv 8 violonişti.

Cei 7 semifinalişti la Violoncel sunt: Margarita Balanas (Letonia), Ştefan Cazacu (România), Sebastian Fritsch (Germania), Jérémy Garbarg (Franţa), Anouchka Hack (Germania), Jaemin Han (Coreea de Sud) şi Keisuke Morita (Japonia). Cel mai tânăr concurent care intră în semifinală, Jaemin Han, are 14 ani. El este şi cel mai tânăr concurent care a intrat în semifinală în istoria Concursului Enescu.

La secţiunea Vioară, cei 8 semifinalişti sunt: Gennaro Cardaropoli (Italia), Elvin Hoxha Ganiyev (Turcia/Azerbaidjan), Jeewon Kim (Coreea de Sud), Tassilo Probst (Germania), Tomotaka Seki (Japonia), Valentin Şerban (România), Ayaka Uchio (Japonia) şi Jaewon Wee (Coreea de Sud). Cel mai tânăr concurent are 17 ani, iar cel mai în vârstă concurent are 30 ani.

Câştigătorii secţiunii Compoziţie

Karlo Margetic, în vârstă de 33 de ani, din Noua Zeelandă, este câştigătorul secţiunii Compoziţie a Concursului „Enescu” 2020, categoria Muzică Simfonică, cu lucrarea intitulată „An Axe for the Frozen Sea”, iar Youngjae Cho (30 ani) din Coreea de Sud a câştigat categoria Muzică de Cameră, cu lucrarea „Shattered Surfaces”. La secţiunea Compoziţie a fost introdus un premiu nou, pentru Originalitate, în valoare de 5.000 euro. Acesta a fost câştigat de Marc Migó Cortés din Spania, în vârstă de 27 de ani, cu lucrarea „4 SONGS IN RED”.

Rezultatele au fost anunţate de preşedintele juriului de Compoziţie, Zygmunt Krauze, duminică, 20 septembrie. El a declarat: „Aş vrea să mulţumesc tuturor tinerilor participanţi care au trimis lucrările lor, pentru efortul de a le compune şi de a prezenta astfel nivelul artistic la care se găsesc. Mulţumesc, de asemenea, membrilor juriului. Onorând numele marelui compozitor român George Enescu, doresc să afirm că este un moment important, atât pentru mine cât şi pentru voi toţi, să participăm în acest eveniment semnificativ care este Concursul - parte integrantă din fantasticul Festival care poartă numele lui George Enescu”.

Faza online a Concursului, încheiată

În contextul agravării situaţiei generate de COVID-19 pe plan mondial, Concursul Internaţional „George Enescu” s-a reorganizat în două faze distincte: primele două etape ale competiţiei au fost organizate online în luna septembrie 2020, conform calendarului iniţial, iar semifinalele şi finalele fiecărei secţiuni au fost reprogramate în luna mai 2021, la Ateneul Român.

După reorganizarea Concursului, 205 tineri muzicieni au participat dintre cei 272 de muzicieni trecuţi de preselecţia din iunie. Primele două etape de Concurs ale fiecărei secţiuni de instrumente s-au desfăşurat conform programului iniţial, în condiţiile în care atât publicul, cât şi membrii juriilor au ascultat interpretările înregistrate de concurenţi în prealabil şi trimise organizatorilor. Cei 205 candidaţi care au participat în Concurs au reprezentat 39 de ţări. Dintre ei, 184 au concurat la cele trei instrumente: vioară (66); violoncel (54); pian (64), iar 21 au participat la secţiunea Compoziţie, cu 26 de lucrări. Vârsta concurenţilor este între 14 şi 33 de ani.

Peste 41.000 de vizitatori unici au urmările faza online a Concursului „George Enescu” 2020, cu un total de aproximativ 71.000 de vizualizări înregistrate în aceeaşi perioadă. Pentru a crea o legătură între muzicieni şi spectatori, în timpul Concursului Online platforma a asigurat trei butoane cu ajutorul cărora spectatorii au putut să aplaude virtual, alegându-şi intensitatea şi forma reacţiei. De asemenea, spectatorii au avut posibilitatea să scrie tinerilor muzicieni, concurenţii celor trei secţiuni primind peste 600 de astfel de mesaje de încurajare şi aprecieri. Accesul la întregul conţinut online al Concursului a fost gratuit.

Concertul de Gală, înregistrările concurenţilor din primele două etape ale celor trei secţiuni, precum şi alte evenimente înregistrate din cadrul Concursului (conferinţe de presă, anunţarea rezultatelor de către preşedinţii juriilor, spotul campaniei şi altele) pot fi revăzute pe site-ul festivalenescu.ro.

Faza a doua a Concursului, în mai 2021, la Ateneul Român

Semifinala de Violoncel, care va consta în interpretarea unei sonate de George Enescu, va avea loc pe 13 mai 2021. Finala va fi sâmbătă, 15 mai 2021, de la ora 18.00, cu participarea Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta maestrului Nicolas Altstaedt.

Semifinala de Vioară va avea loc pe 17 mai 2021. Finala secţiunii Vioară va avea loc luni, 19 mai 2021, de la ora 18.00, de asemenea cu Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, dirijată de maestrul Wilson Hermanto.

Semifinala de Pian va avea loc pe 21 mai 2021. Finala secţiunii Pian va avea loc luni, 23 mai 2021, de la ora 18.00, iar Orchestra Filarmonicii „George Enescu” va fi dirijată de maestrul John Axelrod.