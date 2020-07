Trei cineaste din România invitate să se alăture membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane

Trei cineaste din România - Monica Lăzurean-Gorgan, Bianca Oana şi Mihaela Orzea - au fost invitate marţi să se alăture membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, informează AFP şi revista Variety, potrivit Agerpres.

Academia de film americană (AMPAS), acuzată constant că este o instituţie prea masculină şi prea albă, a publicat marţi lista cu cei 819 noi membri invitaţi să i se alăture în acest an, compusă din 45% femei şi 36% reprezentanţi ai minorităţilor etnice.

Pe această listă se regăsesc şi trei cineaste din România: Monica Lăzurean-Gorgan (invitată la categoria "documentar" pentru producţiile "Doar o răsuflare"/"A Mere Breath" şi "Chuck Norris vs. Communism"), Bianca Oana (invitată la categoria "documentar" pentru producţiile "Colectiv" şi "Stingeţi becurile"/"Turn off the Lights") şi Mihaela Orzea (invitată la categoria "efecte vizuale" pentru producţiile hollywoodiene "Ant-Man and the Wasp" şi "The Huntsman: Winter's War").

Printre membrii invitaţi se mai află actriţele Awkwafina, Cynthia Erivo şi Eva Longoria, dar şi cineaştii francezi Ladj Ly şi Jeremy Clapin.

Academia de film americană a invitat-o în rândul membrilor săi şi pe actriţa Adele Haenel, simbol al mişcării MeToo în Franţa, după ce artista l-a acuzat în noiembrie 2019 pe regizorul Christophe Ruggia de "atingeri sexuale repetate" în perioada în care ea era adolescentă.

În 2016, după mai mulţi ani de critici usturătoare despre compoziţia juriilor sale, considerate deconectate de societatea reală, Academia de film americană a anunţat că are în vedere o dublare a numărului de femei şi de reprezentanţi ai minorităţilor etnice în rândurile sale până în anul 2020.

"Academia a depăşit aceste două obiective", se afirmă într-un comunicat publicat marţi de prestigioasa instituţie americană.

Dacă noii membri vor accepta invitaţia (ceea ce se întâmplă aproape în toate cazurile), procentul femeilor din rândul AMPAS va ajunge la 35%, comparativ cu 25% cât era în 2015. Şapte dintre cele 17 categorii profesionale reprezentate la premiile Oscar au recrutat în acest an mai multe femei decât bărbaţi, a subliniat academia în acelaşi comunicat.

Yalitza Aparicio, Zendaya

Este cazul mai ales în categoria actorilor, promoţia de propuneri din 2020 incluzându-le pe Zendaya, Zazie Beetz, Ana de Armas - următoarea Bond Girl -, dar şi pe Yalitza Aparicio, mexicanca amerindiană din filmul "Roma", pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

În ceea ce priveşte "minorităţile subreprezentate", altfel spus toţi membrii AMPAS care nu sunt caucazieni, numărul lor s-a triplat şi a crescut de la 554 în 2015 la 1.787 în acest an, reprezentând 19% din rândul membrilor academiei.

Pentru a-şi atinge obiectivele, AMPAS a devenit o organizaţie cu un caracter internaţional mai pronunţat în ultimii ani, triplând numărul membrilor săi străini, ajuns de acum la peste 2.100 (dintr-un total de aproximativ 10.000 de membri).

Doar membrii AMPAS pot să desemneze câştigătorii premiilor Oscar şi există multe voci care consideră că această recrutare mai deschisă a reprezentat elementul ce a permis în acest an triumful filmului "Parasite", primul lungmetraj realizat într-o limbă străină care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film.

Doisprezece membri din echipa acestui film sud-coreean au fost invitaţi de AMPAS să i se alăture începând din 2020. Regizorul peliculei, Bong Joon-ho, este deja membru al Academiei de film americane.

Aproape jumătate din noii membri nu sunt americani şi reprezintă 68 de naţionalităţi diferite.

Pentru a-şi creşte diversitatea, AMPAS a trebuit, de asemenea, să îşi mărească în mod considerabil numărul de membri, de la aproximativ 6.000 în urmă cu câţiva ani la aproape 10.000 în prezent.

Într-o perioadă în care societatea americană trece printr-un veritabil proces de conştiinţă ce vizează trecutul său rasist în urma morţii lui George Floyd, un afro-american asfixiat de un poliţist caucazian, reprezentanţii AMPAS au declarat recent că vor implementa o serie de reguli noi pentru a spori diversitatea selecţiei sale de membri cu drept de vot.