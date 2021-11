Trei indieni au primit pedepse cu închisoare pe viaţă, pentru că au violat în grup o femeie

Înalta Curte de Justiţie din Mumbai a comutat joi în pedepse cu închisoare pe viaţă sentinţele capitale decise iniţial împotriva a trei bărbaţi condamnaţi pentru violarea în grup a unei jurnaliste foto de 22 de ani, informează AFP, citat de agerpres.

Această agresiune violentă a avut loc în Shakti Mills, complex industrial dezafectat din apropierea unui cartier select din Mumbai, în 2013.

Cei trei bărbaţi, împreună cu doi complici, i-au întins o capcană şi au violat-o în grup pe tânăra femeie într-o uzină, unde venise pentru un reportaj foto.Drama i-a consternat pe locuitorii Mumbaiului, oraş considerat mult mai sigur pentru femei decât capitala Indiei, New Delhi.Poliţia metropolei financiare indiene i-a arestat pe cei cinci bărbaţi în aceeaşi săptămână în care a avut loc agresiunea.O operatoare de telefonie de 19 ani s-a simţit atunci încurajată să denunţe acelaşi trio, care au violat-o în acelaşi complex dezafectat, cu o lună mai devreme, însă cu doi complici diferiţi.Având la data comiterii faptelor 19, 21 şi 28 de ani, cei trei au fost declaraţi vinovaţi de două agresiuni şi au fost condamnaţi la execuţie prin spânzurare.Înalta Curte din Mumbai a confirmat condamnarea lor joi, însă a comutat pedeapsa în "închisoare riguroasă pe viaţă", fără posibilitatea eliberării condiţionate."Moartea pune capăt conceptului de pocăinţă", a declarat judecătorul, potrivit agenţiei de presă indiene PTI. "Nu se poate spune că acuzaţii nu meritau pedeapsa cu moartea, (însă) ei meritau închisoare pe viaţă pentru a se căi pentru atacul pe care l-au comis", a adăugat el.Acest caz a survenit la mai puţin de un an după un viol colectiv de o cruzime extremă comis în 2012 într-un autobuz din New Delhi şi a cărui victimă a murit în urma rănilor. Un val de manifestaţii au avut loc atunci în toată India.Parlamentul Indiei a adoptat imediat o lege "anti-viol", prin care violatorii sunt condamnaţi la cel puţin 20 de ani de închisoare sau, în cazul în care victima moare, la pedeapsă cu închisoare pe viaţă ori pedeapsă capitală.