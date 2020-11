Trei medici de la secția ATI a Spitalului din Galați, transferați la o unitate medicală din București deși unitatea în care lucrau este plină cu pacienți Covid

Trei medici care lucrau în secția ATI Covid a Spitalului Județean din Galați au fost transferați la o unitate medicală din București. Asta deși secția spitalului gălățean este arhiplină, iar cadrele medicale lucrează până la epuizare în timpul turelor, anunță MEDIAFAX.

Cei trei medici au primit un ordin de detaşare la spitalul Marius Nasta din București. Vestea i-a luat prin surprindere pe managerii Spitalului Județean de Urgență din Galați care spun că secția în care lucrau cei trei este arhiplină, iar turele sunt obositoare.

Este vorba despre secția de Terapie Intensivă pentru bolnavii de Covid 19 care este plină de zile întregi. În lipsa celor trei medici, cadrele medicale rămase vor fi nevoite să facă mai multe gărzi. Managerul spitalului spune că nu a primit nici un răspuns la solicitările privind detașarea unor medici.

„Era omenește cu cei trei medici, acum sunt cinci gărzi pe lună de fiecare medic, este foarte obositor. Nu ne așteptam la această detașare, noi suplimentăm paturile și am avea nevoie de mai mulți specialiști, nu să plece. Nu înțelegem de ce. Am făcut demersuri, dar nu am primit nici un răspuns, sunt medici la alte spitale din Galați care ar putea fi detașați la noi”, a explicat, la solicitarea MEDIAFAX, directorul Spitalului Județean de Urgență Galați, Alina Dobrea.

Detașarea celor trei medici s-a făcut în condițiile în care secția ATI Covid a spitalului gălățean este supraaglomerată. Cadrele medicale au fost nevoite să unească paturile pentru a primi mai mulți pacienți.