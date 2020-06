Trei morţi şi 18 răniţi în urma unei tornade, în Vietnam

Trei muncitori şi-au pierdut viaţa şi 18 au fost răniţi în Vietnam după ce o tornadă a lovit o fabrică de prelucrare a lemnului, au informat joi autorităţile locale citate de agenţia DPA.

Miercuri seara, o tornadă a lovit un atelier deţinut de Thi Junma Ltd, o companie chineză cu sediul în comuna Trung My, a declarat prin telefon pentru DPA Nguyen Van Toan, vicepreşedintele comunei. "Ceilalţi 18 angajaţi au suferit răni, iar unul se află în stare critică", a precizat el.Fabrica se află în provincia nordică Vinh Phuc, la aproximativ 60 de kilometri de capitala Hanoi.Tornada a dus la prăbuşirea acoperişului fabricii, sub care lucrau circa 100 de angajaţi.Mii de bucăţi de lemn şi tablă ondulată au zburat prin în aer, unele ajungând la o înălţime 30 sau 40 de metri înainte de a cădea înapoi la pământ.Forţele de căutare şi salvare au găsit 21 de lucrători sub acoperişul căzut, dintre care trei erau deja morţi.Nordul Vietnamului se confruntă în prezent cu ceea ce ar putea fi cel mai lung val de căldură din 1993, a indicat marţi Centrul Naţional pentru Prognoză Hidro-Meteorologică pentru media locale.Valul de căldură este prognozat să dureze până pe 13 iunie şi ar putea aduce fenomene meteorologice şi mai intense ca urmare a caniculei.Capitala Hanoi şi provinciile vecine, inclusiv Vinh Phuc, s-au confruntat la rândul lor, miercuri seara, cu ploi abundente, însoţite de vânturi puternice, soldate în unele zone cu inundaţii.