Trei sute de profesori s-au înscris în programul naţional Educaţie prin şah

Federaţia Română de Şah a lansat un proiect naţional Educaţie prin şah care promovează beneficiile şahului pentru copii. Proiectul îşi propune să predea şahul elevilor de clasele a III-a şi a IV-a din şcolile publice din România.

Potrivit preşedintelui Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu, proiectul are trei etape, printre care se numără formarea profesorilor, oferirea şahului ca studiu opţional şi organizarea de evenimente de şah, scrie news.ro.

Trei sute de profesori s-au înscris în program în primele 30 de zile de la lansarea oficială. Ministerul Educaţiei este parte instituţională a proiectului prin intermediul filialei Ccd Ialomita. Asociatia Proacta EDU, o organizaţie neguvernamentală, este un alt partener care s-a alăturat proiectului.

"Obiectivul pentru primul an este de a forma 3.000 de profesori din şcolile publice pentru a educa 50.000 de elevi începând cu noul an scolar 2023-2024. Şahul are numeroase beneficii pentru copii, cum ar fi învăţarea disciplinei, a ordinii şi a creativităţii. În plus, şahul sporeşte capacitatea de concentrare a copiilor şi îmbunătăţeşte abilităţile logice şi de memorie. Şahul este un "sport al minţii", ceea ce înseamnă că este bun atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Îi învaţă pe copii să nu renunţe uşor, să depăşească obstacolele şi să accepte pierderile şi să înveţe din ele. În lumea de astăzi, în care totul se mişcă într-un ritm rapid, copiii se străduiesc să se concentreze. Şahul este un antidot puternic, deoarece îmbunătăţeşte capacitatea de atentie a copiilor şi îi învaţă să rămână concentraţi pentru mai mult timp. De asemenea, acest sport îi învaţă pe copii să îşi asume riscuri şi să aibă încredere în ei, să aibă iniţiativă şi să devină personalităţi active şi optimiste. Şahul este un sport valoros pentru copii, deoarece promovează egalitatea de şanse. Fetele care sunt bune la şah sunt considerate, de asemenea, talentate la matematică sau informatică", a declarat Ardeleanu.

"Şahul este un joc care îmbunătăţeşte creativitatea, rezolvarea problemelor, memoria şi abilităţile matematice. Şahul te face inteligent", a declarat Garry Kasparov, fost campion mondial la şah.

Potrivit lui Ardeleanu, învăţarea şahului în şcoli poate spori abilităţile cognitive, abilităţile de rezolvare a problemelor şi capacităţile de luare a deciziilor ale copiilor.

Obiectivul proiectului este de a forma 3.000 de profesori din şcolile publice şi de a educa 50.000 de elevi în primul an.

"Educatie prin Şah reprezintă o oportunitate valoroasă pentru elevii din şcolile publice de a învăţa şi de a beneficia de jocul de şah, iar pentru profesorii din şcolile publice de a primi formare şi credite profesionale. În final, doresc să mulţumesc Banca Transilvania care s-a alăturat Federaţiei Române de Şah, ca susţinător şi sponsor al proiectului", a scris şeful federaţiei.