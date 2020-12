Trenurile directe între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni vor fi operaționale din această noapte: preţul unui bilet este de 4 lei

Trei operatori de transport feroviar asigură, din noaptea de sâmbătă spre duminică, transportul de călători între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă. În total vot fi 72 de trenuri, ale companiei de stat CFR Călători şi ale operatorilor privaţi Regio Călători şi Transferoviar Călători. Preţul unui bilet este de 4 lei/ călătorie, informează News.ro.

Durata călătoriei de la Bucureşti Nord la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti va fi de 20 de minute, iar trenurile vor circula la un interval de 40 de minute pe sens.

Legătura directă între Gara de Nord şi Aeroport va fi asigurată pe relaţia Bucureşti Nord - Mogoşoaia - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (şi retur) de 72 de trenuri (36 de perechi).

CFR Călători (operatorul naţional de transport feroviar de călători) va opera 42 de trenuri, dintre care 20 vor circula între orele 0:00 - 10:16 şi 22 de trenuri, între orele 14:30 - 24:00.

Regio Călători (operator privat de transport feroviar de călători) va opera 20 de trenuri, dintre care 12 trenuri vor circula între orele 21:50 - 05:36 şi 8 trenuri, între orele 09:50 - 14:56.

De asemenea, Transferoviar Călători (operator privat de transport feroviar de călători) va opera 10 trenuri, dintre care 2 trenuri vor circula între orele 02:30 - 03:36, 6 trenuri între orele 10:30 - 14:16 şi 2 trenuri în intervalul 20:30 - 21:36.

Aceste intervale orare au ca referinţă orele de plecare/sosire din/în staţia Gara de Nord.

Primele trenuri care vor asigura legătura directă Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Gara de Nord Bucureşti (şi retur) vor fi: IR 10702, care aparţine operatorului naţional CFR Călători, cu plecare din staţia Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.31 şi sosire la Gara de Nord Bucureşti, la ora 00.56. IR 16041, care aparţine operatorului privat Regio Călători, cu plecare din Gara de Nord, la ora 00.30 şi sosire la Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.50.

Ultimele trenuri care vor asigura legătura directă Gara de Nord Bucureşti - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (şi retur) vor fi: IR 10741, care aparţine operatorului naţional CFR Călători, cu plecare din staţia Gara de Nord Bucureşti, la ora 23.50 şi sosire la Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.10; IR 16058, care aparţine operatorului privat Regio Călători, cu plecare din staţia Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 23.51 şi sosire la Gara de Nord, la ora 00.16.

Pentru asigurarea legăturii directe între Gara Bucureşti Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, CFR SA a derulat două mari proiecte feroviare, şi anume: Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia - Baloteşti (contract în valoare 50,5 milioane lei, finanţat de la Bugetul de Stat) şi construcţie linie nouă pentru Racord cale ferată (din zona Odăile) la Terminalul T1, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (contract în valoare de 412.719.666 lei, finanţat din fonduri europene şi buget de stat).

Citește și: Ce a transmis criminalul în serie Zodiac în scrisorile sale: mesajul criptat a fost descifrat

”Este vorba de primul tronson de cale ferată construit de la zero în România din 1984 până în prezent. Proiectul a fost unul complex: s-au construit 3 podeţe, 1 viaduct, 1 staţie de cale ferată şi un punct de oprire în oraşul Otopeni şi s-a realizat racordul de cale ferată la Terminalul T1 sosiri din Aeroport. Arhitectura staţiei are caracter unicat şi este o structură spaţială dispusă sub forma unui arc de cerc”, a scris, vineri, pe FAcebook, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.