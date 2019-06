Tricolorii se motivează, înainte de meciul cu Norvegia. Gicu Grozav: 'Trebuie să mergem cu gândul la victorie, să ţintim cât mai sus'

Mijlocaşul Gheorghe Grozav a declarat, marţi, la FRFTV, că jucătorii din naţionala României trebuie să meargă la meciul cu Norvegia doar cu gândul la victorie, nu la o remiză, anunță news.ro.

"Numărul 10 la echipa naţională mereu a fost o problemă, pentru că a fost purtat de jucători mari. Nu cred că e important cine îl va purta, ci să ne facem jocul bine şi să câştigăm aceste două jocuri. Am o relaţia bună cu domnul Contra, mereu m-a motivat bine, are acel ceva, se vede şi la antrenamente, care ne inspiră, ne dă o motivaţie în plus. Mereu vin cu mare plăcere la lot. Cred că dacă mergem la egal cu Norvegia nu va fi bine, trebuie sa mergem cu gândul la victorie, să ţintim cât mai sus.

Ştim toţi ce importante sunt aceste doup jocuri, cu Norvegia trebuie să ne autodepăşim şi să câştigăm cele trei puncte. Nu trebuie să mergem la Oslo ca la tăiere, ci să fim încrezători şi motivaţi din primul minut. O participare la Euro-2020 ar fi un vis împlinit", a declarat Grozav.

În 7 iunie, la Oslo, prima reprezentativă a României va întâlni Norvegia, iar la 10 iunie va juca împotriva Maltei, în deplasare, în preliminariile Euro-2020.