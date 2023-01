Triplul campion mondial Peter Sagan se retrage din cursele pe şosea la sfârşitul acestui an

Sagan, care a împlinit joi 33 de ani, a făcut acest anunţ în faţa presei, în Argentina, unde participă în prezent la Turul San Juan."Trebuie să spun că a venit momentul. Am spus că aş vrea să închei acest sezon ca ciclist de curse în World Tour. Aş vrea să mă pregătesc pentru Jocurile Olimpice pe bicicletă montană", a subliniat slovacul, înconjurat de colegi, antrenori şi asistenţi, pe o scenă amenajată la Autodromul Villicum, situat în apropiere de San Juan.Peter Sagan a înregistrat 121 de victorii de la debutul său în ciclismul profesionist, fiind învingător în 12 etape în Turul Franţei şi 4 din Turul Spaniei. El a reuşit să câştige de asemenea cursa Paris-Roubaix şi Turul Flandrei, printre alte succese. Slovacul intenţionează să participe anul acesta la unele curse clasice, precum şi la Marea Buclă."Întotdeauna am spus că mi-ar plăcea să-mi închei cariera în mountain bike, pentru că mi-am început cariera de ciclist la această specialitate", a adăugat Sagan, aflat în prezent sub contract cu echipa TotalEnergies."El Bicho", un idol la San Juan, a precizat totodată că şi-ar dori să petreacă mai mult timp alături de fiul său Marlon şi să vadă viaţa din diferite unghiuri, nu doar ca ciclist."Nu a fost niciodată visul meu să concurez până la vârsta de 40 de ani. Cred că acum este momentul şi dacă voi putea să-mi închei cariera la Olimpiada de la Paris, va fi un lucru bun pentru mine. Nu este vorba de a căuta medalii, nu vreau să am nicio presiune dacă câştig sau pierd. Este ceva ce mi-am dorit mereu, să-mi închei cariera în mountain bike, iar anul viitor este an olimpic. Dar am vrut să o fac pentru mine, nu pentru altcineva", a conchis Peter Sagan.