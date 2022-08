Tromboză cu risc de amputare și paralizie facială! Gheorghe Piperea anunță primele procese de malpraxis pentru vaccinarea anticoronavirus

Avocatul Gheorghe Piperea a anunțat primele procese împotriva producătorilor de vaccinuri și a medicilor care au recomandat vaccinarea fără a ține cont de starea de sănătate a pacienților.

"Avem pe rol două cazuri de malpraxis medical și de răspundere a producătorului vakseenului pentru defectele produsului său. Am dat în judecată atât centrul de centrul de vakseenare și medicii care au recomandat vakkseenarea (în ciuda contraindicațiilor de pe prospect sau a efectelor adverse posibile în contact cu alte medicamente), cât și producătorul vakseenului.

Primul caz: tromboză cu risc de amputare a piciorului. Omul era fan al ski-ului. Nu mai poate practica acest sport.

Al doilea caz: semipareză, inclusiv facială. Femeia are un job unde trebuie să afișeze un aspect plăcut. Nu-l mai are. Nu încercați să negați că se cere așa ceva în România. Suntem o societate câinoasă, în care se fac bani pe spinarea “omuleților”, care sunt foarte ușor schimbabili cu alți hobbiți, mai tineri. Am solicitat daune materiale corespunzătoare medicației - efectele adverse ale vakseenului “gratis” sunt extrem de scumpe și trebuie tratate toată viața - și pierderii job-ului.

Am solicitat și daune morale: un milion de euro de fiecare. Onorariile de preluare sunt minimale. Nu există taxe de timbru. Procesele vor dura 3-4 ani. Va veni și ziua în care influencerii, tehnocrații, mass-media și rețelele de socializare vor plăti, măcar moral, pentru răul nazist făcut acestei lumi în plandemie, pentru “siguranța” noastră", scrie Piperea pe Facebook.