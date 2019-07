Trump își continuă războiul cu cele patru senatoare democrate - ’Nu cred că sunt capabile să iubească Ţara noastră ’

Preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat duminica atacurile împotriva celor patru parlamentare democrate din rândul minorităţilor care i-au criticat politicile, îndemnându-le pe acestea să-şi ceară scuze, în condiţiile în care liderul de la Casa Albă a fost acuzat de rasism pentru afirmaţiile făcute în ultima perioadă la adresa celor patru tinere politiciene, informează Reuters potrivit Agerpres

"Nu cred că cele patru parlamentare sunt capabile să iubească Ţara noastră. Ele ar trebui să ceară scuze Americii (şi Israelului) pentru lucrurile oribile (odioase) pe care le-au spus", a scris Donald Trump într-o postare pe Twitter.Săptămâna trecută, preşedintele SUA a declanşat controverse printr-o serie de afirmaţii în care a cerut celor patru parlamentare din rândul minorităţilor să se întoarcă de unde au venit, dacă nu le plac Statele Unite.Trei din cele patru democrate, Alexandria Ocasio-Cortez din New York, Ayanna Pressley din Massachusetts şi Rashida Tlaib din Michigan s-au născut în SUA, iar cea de-a patra, Ilhan Omar din Minnesota, a sosit în SUA ca refugiată din Somalia şi a fost naturalizată ulterior.Cele patru democrate, aflate la primul lor mandat în Camera Reprezentanţilor, cunoscute sub denumirea de "echipa", au fost extrem de critice faţă de Trump şi au ridicat provocări inclusiv în interiorul propriului partid. Tlaib şi Omar sunt cunoscute pentru criticile deschise la adresa guvernului israelian.Democratul Elijah Cummings, preşedintele Comisiei de supravegherea din Camera Reprezentanţilor, a denunţat cel mai recent atac al lui Trump şi a declarat că nu are nicio îndoială că Trump este rasist."Acestea sunt persoane şi femei care îşi iubesc ţara, muncesc din greu şi doresc să ne îndreptăm spre acea uniune mai solidă despre care au vorbit părinţii noştri fondatori", a declarat afro-americanul Cummings într-un interviu acordat emisiunii "This Week" al postului ABC."Deci, când nu sunteţi de acord cu preşedintele, brusc sunteţi o persoană rea. Loialitatea noastră nu este faţă de preşedinte, ci faţă de Constituţia Statelor Unite ale Americii şi faţă de poporul american", a afirmat Cummings.Camera Reprezentanţilor, unde Partidul Democrat deţine majoritatea, a adoptat marţi o rezoluţie în care a condamnat cu fermitate comentariile rasiste ale preşedintelui Donald Trump, o măsură cu caracter simbolic, menită să dezaprobe comportamentul preşedintelui şi a republicanilor care îl susţin.Alexandria Ocasio-Cortez a criticat duminică, pe Twitter, politica preşedintelui SUA, menţionând priorităţile din postările lui Trump pentru care acesta "se luptă să le garanteze" şi care includ sistemul de sănătate, anularea unei părţi din datoriile contractat de studenţi pentru a-şi plăti studiile, salariul de bază şi drepturile fundamentale ale omului. Astfel, ea s-a adresat liderului de la Casa Albă spunând: "Tu: creşti preţurilor medicamentelor, o numeşti pe Betsy DeVos drept secretar pentru educaţie pentru a-i păcăli pe studenţi în privinţa împrumuturilor pentru studii, faci rău copiilor imigranţilor".Trump a încercat în repetate rânduri să-i eticheteze pe democraţi drept politicieni care sprijină politici pe care el însuşi şi republicanii din Congres le prezintă drept "socialiste" şi în neconcordanţă cu voinţa unei mari părţi a populaţiei. În acelaşi timp însă, liderul de la Casa Albă cultivă o retorică ce divizează rasial societatea americană în bătălia politică pe care o susţine în vederea scrutinului dificil din noiembrie 2020, în care urmăreşte să obţină un al doilea mandat