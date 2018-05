Trump l-a graţiat postum pe Jack Johnson, primul campion de culoare la categoria grea

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat postum pe primul campion de culoare la categoria grea, la box, Jack Johnson, condamnat în 1913 pentru că şi-a transportat iubita albă dincolo de graniţa statului, în scopuri imorale, relatează bbc.com, potrivit news.ro.

Alături de actorul Sylvester Stallone şi de pugilistul Lennox Lewis, Donald Trump a spus, în Biroul Oval, că prin graţiere s-a corectat o greşeală istorică făcută în cazul lui Johnson. Trump a dar mâna cu actuali şi foşti campioni la categoria grea, în timpul ceremoniei prilejuite de anunţul cu privire la graţierea postumă a lui Jack Johnson.

La ceremonie a fost prezentă şi o strănepoată a lui Johnson, Linda Bell Haywood.

“Am emis un act de graţiere postumă a lui Jack Johnson, primul campion de culoare al lumii la categoria grea. El a fost încarcerat zece luni în urma unei decizii nedrepte, privită de mulţi ca fiind motivată rasial”, a spus Donald Trump.

Sylvester Stallone i-a cerut lui Donald Trump, luna trecută să îl graţieze pe Jack Johnson (1878 - 1946), iar preşedintele american a transmis atunci pe Twitter că ia în considerare amnistierea totală a primului sportiv de culoare care a devenit campion mondial la categoria grea.

Johnson a fost arestat în 1912, după ce a transportat-o dincolo de limita statului pe Lucille Cameron, o tânără albă care ulterior i-a devenit soţie. El a fost acuzat de încălcarea Mann Act, o lege conform căreia era ilegală transportarea femeilor dincolo de limitele statului în scopuri imorale. Procurorii au afirmat atunci că relaţia lui Johnson cu Lucille Cameron era “o crimă împotriva naturii”, iar juraţii l-au condamnat în 1913 pe sportiv după ce au deliberat mai puţin de două ore. După condamnare, Johnson a fugit din SUA şi a petrecut şapte ani în afara ţării, însă până la urmă a revenit şi s-a predat. A petrecut aproximativ un an într-o închisoare federală, iar în 1921 a fost eliberat.

Jack Johnson a fost campion mondial la categoria grea în perioada 1908-1915. El a murit în 1946, într-un accident rutier.

Muzicianul Miles Davis i-a dedicat un album lui Johnson. În 1970, Martin Ritt a regizat „The Great White Hope”, cu James Earl Jones în rol principal, iar Ken Burns a lansat în 2004 documentarul „Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson”, care a fost aclamat de critici.