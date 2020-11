Trump 'mătură' centrul SUA - Preşedintele câştigă în Missouri, Utah şi Idaho

Preşedintele Donald Trump câştigă încă două state importante, în faţa contracandidatului democrat, Joe Biden. Trump se impune în Missouri (10 electori), Utah (6) şi Idaho (4).

Deşi în centralizarea New York Times şi Reuters Biden are în continuare un număr mai mare de de electori, nu au fost puse încă la socoteală state precum Texas şi Florida, în care Trump are un avantaj decisiv.

Trump este pe primul loc şi în alte state-cheie, în care voturile sunt în curs de numărare: Georgia, Pennsylvania, Ohio şi Michigan, după ce s-a impus în Carolina de Nord.