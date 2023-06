Trump se apără în dosarul secretelor de stat: Spune că era prea 'ocupat' să trieze secrete de stat

Fostul preşedinte american Donald Trump, care vrea să se întoarcă la preşedinţie în 2024, inculpat de gestionare neglijentă a secretelor de stat după plecarea sa de la Casa Albă, s-a apărat într-un interviu, la Fox News, spunând că era prea ”ocupat” să trieze documente confidenţiale, relatează AFP.

Donald Trump, în vârstă de 77 de ani, declară în acest interviu, pe un ton neobişnuit de aspre, difuzat luni seara de postul conservator, că, la plecarea sa rapidă de la Casa Albă, în ianuarie 2021, bunurile sale personale au fost amestecate cu documente guvernamentale.

”Din partea mea, eu le-am sortat în pripă, însă oamenii le-au ambalat şi am plecat. Aveam haine înăuntru, aveam tot felul de obiecte personale înăuntru - o groază de lucruri”, declară el.

Întrebat de jurnalistul de la Fox News, Bret Baier, de ce nu a predat pur şi simplu documentele la cererea agenţilor federali, Trump a răspuns că ”pentru că aveam cutii, voiam să scotocesc în aceste cutii pentru a-mi scoate bunurile persoanle. Nu voiam să le pun înapoi... pentru moment”.

”Eram foarte ocupat, aşa cum aţi putut constata”, ainsistat el.

Donald Trump a compărut, în urmă cu o săptămână, în faţa unui judecător federal, la Miami, pentru a i se notifica în mod oficial 37 de capete de acuzare reţinute împotriva a în ancheta deschisă în urma unei percheziţii a FBI în conacul său din Florida, în august.

Fostul şef de stat republican este acuzat de faptul că a pus securitatea Statelor Unite în pericol prin păstrarea unor documente confidenţiale - inclusiv planuri militare sau informaţii despre armament nuclear - în toalete şi deberale din reşedinţa sa de lux Mar-a-Lago, în Florida, în loc să le predea Arhivelor Naţionale americane.

.@BretBaier: "Why not just hand them over?"



Former Pres. Trump: "I had boxes. I want to go through the boxes and get all my personal things out. I don't want to hand that over to NARA yet. And I was very busy as you have sort of seen."pic.twitter.com/HdywfEB3YH