Fiul fostului președinte american, Donald Trump, amenință cu acțiuni legale împotriva TrumpCoin: Folosește numele familiei fraudulos

O criptomonedă cu capitalizare redusă numită TrumpCoin (TRUMP) a atras în sfârșit furia dinastiei Trump la șase ani după ce a intrat pe piață, conform cointelegraph.com.

Pe 25 ianuarie, al doilea fiu al lui Donald Trump, Eric, a amenințat cu acțiuni legale împotriva criptomonedei TRUMP pentru că ar fi folosit numele familiei sale în mod fraudulos.

Fraud Alert: It has come to our attention that someone is promoting a crypto currency called "TrumpCoin" (Symbol "TRUMP.") This has NOTHING to do with our family, we do not authorize the use and we are in no way affiliated with this group. Legal action will be taken.