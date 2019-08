Trupa britanică The Prodigy s-a întors în studioul de înregistrări, pentru prima dată după ce solistul Keith Flint a fost descoperit decedat, pe 4 martie, potrivit MEDIAFAX.

Informația a fost confirmată de compozitorul și producătorul Liam Howlett, pe pagina de Facebook a trupei Prodigy: "Înapoi în studio pentru a face zgomot... vor rula noi hituri Prodigy".

Nu se știe deocamdată dacă vor fi folosite și înregistrări audio sau video ale lui Flint.

Keith Flint a fost descoperit decedat în dimineața zilei de 4 martie, de medicii și polițiștii chemați la locuința sa din Dunmow, Essex. Muzicianul avea 49 de ani.

Poliția a informat la momentul respectiv, într-un comunicat, că decesul nu este considerat suspect și că artistul a murit după ce s-a spânzurat. Totuși, în urma testelor toxicologice, medicii legiști au concluzionat că, de fapt, nu există suficiente probe care să susțină ideea că Flint a dorit să se sinucidă. "Nu vom ști niciodată ce avea de gând atunci", a declarat medicul legist Caroline Beasley-Murray. "Luând în considerare toate circumstanțele, nu cred că sunt suficiente probe", a explicat aceasta.

Flint se număra printre figurile legendare ale scenei muzicale britanice, având o prezență pe scenă plină de energie, dar și un aspect fizic ieșit din comun, mai ales cu coafura și tatuajele sale.

Născut în Redbridge, estul Londrei, acesta s-a mutat în Braintree, Essex, pe când era copil și l-a cunoscut pe cofondatorul trupei The Prodigy Liam Howlett la un club de noapte din acest oraș. Inițial, Flint a fost dansatorul trupei și a debutat ca solist cu piesa "Firestarter", cu care a devenit celebru la nivel mondial.

Trupa britanică The Prodigy și-a lansat al şaptelea de studio, după o pauză de trei ani, în noiembrie anul trecut, cu titlul "No Tourists". Materialul discografic era o continuare a albumului "The Day is My Enemy", lansat în 2015.

În 2015, după lansarea celui de-al şaselea album de studio, "The Day is My Enemy", în ciuda succesului pe care încă îl înregistrau, după peste 25 de ani de carieră, cei trei britanici luau în calcul pentru prima dată varianta retragerii. Membrii formaţiei The Prodigy au declarat la momentul respectiv că nu mai vor să lanseze albume de studio, procesul în sine durând prea mult timp, şi că ar prefera să le înlocuiască cu EP-uri.

The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, "Experience", a fost lansat în 1992, fiind urmat de "Music for the Jilted Generation" (1994), "The Fat of the Land" (1997), "Always Outnumbered, Never Outgunned" (2004), "Invaders Must Die" (2009) şi "The Day Is My Enemy" (2015). Printre piesele care au adus faimă grupului se numără "Voodoo People", "No good", "Breathe" şi "Smack My Bitch Up".

Nominalizată la două premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, trupa The Prodigy a primit numeroase distincţii, precum două Brit Awards, trei MTV Video Music Awards și cinci MTV Europe Music Awards.