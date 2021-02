Trupa byron aniversează zece ani de la lansarea albumului 'Perfect' cu un concert online, transmis live de pe scena clubului Expirat din Capitală

Trupa byron aniversează, pe 17 februarie, zece ani de la lansarea albumului "Perfect" printr-un concert în live streaming, de la ora 20,00, pe platforma streamerse.net, transmis în direct de pe scena clubului Expirat din Capitală, informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

"Perfect" este un album de adaptări şi re-orchestrări după cântece româneşti mai mult sau mai puţin cunoscute, interpretate în original de artişti precum Timpuri Noi, Alexandru Andrieş, Phoenix, Celelalte Cuvinte, Ada Milea, Nicu Alifantis şi mulţi alţii. Albumul a marcat şi colaborarea inedită a trupei byron cu regizorul Nae Caranfil şi este un tribut adus muzicii româneşti, se arată în comunicat, potrivit agerpres.ro.

"'Perfect' a fost un joc de la un capăt la altul, iniţiat de Victor Panfilov, producătorul şi inginerul de sunet cu care am lucrat în primii nouă ani, şi dus apoi mai departe de fiecare dintre noi. Conceperea lui a durat mai mult decât plănuiserăm pentru că încercam să echilibrăm cât de cât mersul nostru pe sârmă şi ne apucaserăm în acelaşi timp de alte două proiecte mari - piesa de teatru 'Nevestele vesele din Windsor' (în regia regretatului Alexandru Tocilescu) şi concertul Live underground, filmat în salina Turda. A fost o minune că am reuşit să le ducem pe toate la capăt. Acum, că au trecut zece ani, putem să romanţăm povestea şi să spunem că a fost greu, dar ne-a făcut plăcere", a declarat Dan Byron, solistul trupei.

Biletele pentru eveniment sunt disponibile pe Streamerse şi în reţeaua iabilet.ro, iar cei care doresc să susţină trupa pot alege între trei categorii de bilete, la 35, 50 şi 75 de lei, în sistem "pay what you want" - https://streamerse.net/event/concert-byron-live-streaming-10-ani-de-perfect.