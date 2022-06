Trupa Coldplay, record de concerte în Argentina

Trupa britanică Coldplay ar putea stabili anul acesta un nou record de concerte în Argentina, având în vederea că prin adăugarea unui nou spectacol, pe stadionul River Plate din Buenos Aires, l-ar putea depăşi pe fostul lider Pink Floyd Roger Waters ca număr de reprezentaţii susţinute în anul 2012, relatează EFE.

Între 25 octombrie şi 4 de noiembrie, cvartetul condus de Chris Martin anunţase opt concerte în Argentina, în cadrul turneului mondial "Music of The Spheres Tour", cu biletele epuizate pentru toate datele de spectacol, astfel încât a fost adăugat o nouă reprezentaţie pe stadionul din capitala Buenos Aires, potrivit Agerpres.

Cel de-al 9-lea concert va avea loc pe 5 noiembrie, iar grupul britanic l-ar putea astfel depăşi ca număr de concerte susţinute într-un singur an pe Roger Waters.

Coldplay a depăşit deja cele cinci concerte consecutive susţinute de Rolling Stones în Argentina, în 1995, şi cele şase concerte ale trupei argentiniene Soda Stereo din anul 2007. Stadionul River Plate din Buenos Aires are o capacitate totală de 70.000 de persoane.

Cvartetul britanic va prezenta cel de-al 9-lea album de studio "Music Of The Spheres", din care primul extras "Higher Power" a fost reprodus, în premieră pe Staţia Spaţială Internaţională, de astronautul francez Thomas Pesquet. Albumul conţine şi piesa "My Universe" realizată în colaborare cu grupul BTS, care a introdus masiv K-popul sud-coreean în lumea occidentală.

Având în vedere angajamentul ecologist al trupei, noul turneu Coldplay va încerca să conştientizeze publicul faţă de conservarea resurselor naturale ale planetei noastre. Astfel, trupa britanică de rock alternativ va încerca să reducă emisiile de carbon cu 50 % faţă de precedentul turneu dintre 2016 şi 2017, potrivit unui comunicat al platformei latino-americane All Access.

La spectacole vor fi folosite energii regenerabile, instalaţii solare, ulei de gătit reciclabil şi chiar o secţie de biciclete cinetice care vor impulsiona ventilatoare şi vor permite înmagazinarea acestei energii într-o baterie mobilă.

În timpul concertelor se va oferi gratuit apă în punctele de reciclare a sticlelor de plastic, iar 10% din încasările turneului vor fi destinate unui fond de conştientizare socială asupra mediului.