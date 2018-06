Trupa Kiss va începe în ianuarie 2019 un turneu mondial care va dura trei ani

Trupa americană Kiss va începe în ianuarie 2019 un turneu mondial care va dura trei ani, potrivit liderului Gene Simmons, scrie news.ro.

El a declarat pentru ziarul suedez Expressen că, împreună cu colegii săi de trupă, va reveni anul viitor cu „cel mai spectaculos turneu din toate timpurile”.

În plus, a spus Simmons, grupul gram rock va cânta pe toate continentele.

Deşi a fost vehiculat că trupa se pregăteşte de un turneu de adio, Gene Simmons a negat aceste zvonuri în urmă cu câteva luni, spunând că nu ştie nimic despre asta.

„Într-o zi ne vom opri şi vom susţine un ultim concert. Nu ştiu când va fi asta... Încă arăt extraordinar în viaţa reală”, citează NME.

Kiss este o trupă rock înfiinţată la New York în 1973 de chitaristul Paul Stanley şi basistul Gene Simmons. Populară în special datorită machiajelor ostentative, costumelor extravagante şi numeroaselor efecte speciale folosite în timpul concertelor sale, trupa Kiss a lansat 20 de albume de studio care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Pe 10 aprilie 2014, formaţia americană a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

În prezent, trupa este formată din Paul Stanley – voce, chitară (din 1972), Gene Simmons – bas, voce ( din 1972), Tommy Thayer – chitară (din 2002) şi Eric Singer – tobe (1991 - 1996, 2001 - 2002, 2004 - prezent).