Trupa post-punk Interpol îşi va lansa în luna august cel de-al şaselea album de studio, „Marauder”, şi a anunţat 15 date de concert pentru promovarea acestuia, potrivit news.ro.

Albumul, care a fost scris în studioul Yeah Yeah Yeahs din Manhattan şi înregistrat la Tarbox Studios cu Dave Fridmann, urmează să apară pe 24 august, după patru ani de la lansarea „El Pintor”, potrivit NME.

Liderul trupei, Paul Banks, spune despre acest material că este unul evocativ, autobiografic, în care a reuşit să romanţeze evenimente din viaţa lui.

„«Marauder» este o faţetă a mea. Acesta este tipul care distruge prietenii şi face tot felul de lucruri nebuneşti”, a adăugat el.

Trupa a anunţat albumul - care cuprinde 13 piese - într-o conferinţă de presă care a avut loc în Ciudad de Mexico. Tot acolo, a fost lansat şi primul single, „The Rover”.

În plus, americanii au anunţat o serie de 15 concerte, care va începe pe 25 iunie, în Austria. Trupa va cânta în ţări ca Italia, Marea Britanie şi Danemarca, dar va ajunge şi în Asia, pentru a încheia turneul în Statele Unite.

Înfiinţat în 1997, la New York, Interpol a debutat discografic în 2002, cu „Turn on the Bright Lights”. În prezent, grupul este format din Paul Banks – voce, chitară (din 1997), bas (din 2014), Daniel Kessler – chitară ( din 1997) şi Sam Fogarino – tobe (din 2000).