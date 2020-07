Trupa sud-coreeană BTS va lansa un nou single în limba engleză

Trupa sud-coreeană de K-pop BTS a anunţat luni că va lansa un nou single în limba engleză pe 21 august, înainte de prezentarea noului său album de studio, relatează EFE potrivit Agerpres.

Noul single va fi lansat în format digital şi va avea un ton "optimist", pe lângă faptul că va fi cântat integral în limba engleză, la fel ca piesa "Waste it on me" din 2018, care este o colaborare între BTS şi DJ-ul american Steve Aoki, se arată într-un comunicat al agenţiei care manageriază trupa, Big Hit Entertainment."Pregătim un album pentru a doua jumătate a anului acesta, dar am decis să lansăm mai întâi un single pentru că vrem să ajungem la fanii noştri cât mai repede posibil", notează trupa formată din RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V şi Jungkook în comunicatul publicat de Big Hit."Din cauza pandemiei de COVID-19, oameni din întreaga lume au trecut prin vremuri dificile şi doream să împărtăşim puţin din energia noastră pozitivă fanilor", subliniază trupa.Noul album BTS, al cărui titlu încă nu a fost divulgat, va fi primul material discografic după "Map of the Soul: 7", lansat în februarie anul acesta.Albumul s-a vândut în peste 4 milioane de exemplare în întreaga lume şi a propulsat trupa pe primul loc pe lista Billboard 200.A fost pentru a patra oară când BTS a ajuns să ocupe primul loc în prestigiosul top american fără să cânte în engleză, fiind singura trupă care a reuşit această performanţă.