Ritmul operațiunilor ofensive rusești în nordul regiunii Harkov continuă să scadă după ce forțele rusești au înaintat vertiginos prin zone despre care inclusiv oficialii ucraineni au confirmat că erau mai puțin apărate.

ISW evaluează în prezent că forțele rusești nu au avansat mai mult de 8 kilometri de la frontiera internațională în nordul regiunii Harkov. Din actuala poziție, forțele rusești ar putea efectua cu ușurință lovituri de artilerie împotriva pozițiilor defensive ucrainene din apropierea frontierei internaționale.

Cu toate acestea, interdicțiile occidentale privind utilizarea sistemelor de armament furnizate de Occident pentru lovituri împotriva zonelor de pe teritoriul Rusiei, fac ca eventualele poziții fixe de apărare ucrainene din apropierea frontierei internaționale să fie vulnerabile și foarte greu de apărat.

Forțele rusești au reușit să facă progrese tactice în nordul regiunii Harkov începând cu 10 mai în zone în care forțele ucrainene nu au stabilit în mod intenționat linii defensive semnificative.

În prezent, forțele rusești par să acorde prioritate creării unei „zone tampon” și nu caută o penetrare în profunzime în Harkov.

Denys Yaroslavskyi, șeful unității de elită din armata Ucrainei, arată faptul că pe linia frontului de la Vovchansk, terenul nu a fost minat, iar armamentul lipsește cu desăvârșire, asta deși banii s-au alocat și ar fi trebuit să existe. Ucraina a primit ajutoare de miliarde de euro din partea SUA și a țărilor din Europa, dar se pare că fenomenul corupției nu poate fi stins nici măcar de amenințarea războiului, informează BBC.

În aceste condiții, Yaroslavskyi susține că, fie este vorba despre corupție, iar banii pentru armament au fost furați, fie este vorba despre o trădare de proporții.

„Nu a existat o primă linie de apărare. Noi am văzut-o. Rușii au intrat pur și simplu. Au intrat pur și simplu, fără să existe niciun câmp minat", spune el.

El arată o înregistrare video de la o dronă filmată cu câteva zile în urmă, în care se văd mici coloane de trupe rusești care trec pur și simplu granița, fără să întâmpine nicio rezistență.

Yaroslavskyi susține că, în acte, s-au alocat sume uriașe pentru a construi o linie de apărare, dar în momentul în care rușii au ajuns la fața locului, minele și armamentul lipseau cu desăvârșire.

