Trupele rusești se retrag din regiunea Sumî, una dintre cele mai puternic lovite zone

Forţele ruse se “retrag activ” din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, a anunţat guvernatorul Dmitro Jiviţki, potrivit Ukrinform.

“Săptămâna trecută am văzut o acumulare mare de trupe ale Rusiri de la Bilopillia la Konotop, în zona Konotop... Au venit noi coloane”, a precizat Jiviţki.

El a menţionat că această acumulare de echipamente militare vine în contextul acoperirii de către ruşi a retragerii soldaţilor lor. Acum coloanele au părăsit regiunea, a adăugat Jiviţki.

Regiunea Sumî se numără printre primele atacate de Rusia de la startul invaziei.

⚡️Russian forces leave Sumy Oblast.



Sumy Oblast Governor Dmytro Zhyvytsky reported on April 3 that Russian forces have been withdrawing from Sumy Oblast and taking their equipment with them.