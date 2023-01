Trupele Wagner fac prăpăd: au cucerit un punct cheie al războiului din Ucraina

Șeful trupelor Wagner, Evgeni Prigojin, anunță că soldații săi au cucerit și dețin controlul asupra localității Blagodanoye, de pe frontul de la Bakhmut. Acest punct de important pe frontul din Ucraina, pentru că este considerat strategic de ambele părți și s-au dus lupte grele pentru obținerea controlului.

”Unitățile Companiei Wagner au preluat controlul asupra localității Blagodatnoye, la nord de Artyomovsk-Bakhmut, Republica Donețk”, anunță Prigojin.

Wagner took control of the village of Blagodatnoye in the west of Soledar.



At the moment, the cleansing is being completed in this settlement to the west of Soledar. pic.twitter.com/MeSBMjO0ZM