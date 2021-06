Trupul tânărului care s-a înecat în lacul Zetea a fost găsit de scafandri

Trupul tânărului care s-a înecat, duminică, în lacul Zetea a fost găsit şi scos la suprafaţă de echipa de scafandri a Serviciului Judeţean Salvamont Salvaspeo a Consiliului Judeţean Harghita, informează Agerpres.

Şeful Salvamont Harghita, Fekete Ors, care a făcut parte din echipa de scafandri, a spus că trupul tânărului a fost găsit la o adâncime de aproximativ zece metri, iar intervenţia a fost foarte dificilă din cauza vizibilităţii extrem de reduse.

"Apa era foarte, foarte tulbure, pur şi simplu nu vedeam aproape nimic. Am fost ajutaţi de o echipă a ISU, cu o coardă şi am 'pipăit', am controlat, practic, tot fundul apei. Problema este că era plin de pietre, de buşteni, de crengi şi am tot fost induşi în eroare. Cred că am scos vreo sută de crengi până l-am găsit", a declarat Fekete Ors, pentru AGERPRES.

Acesta a atras atenţia că atât în lacul Zetea, cât şi în celelalte lacuri din Harghita scăldatul este periculos întrucât apa este caldă doar la suprafaţă, 30-40 centimetri, iar în jos este foarte rece şi se produce un şoc termic.

"Se face un şoc termic, pur şi simplu nu mai ai nicio reacţie. Acest tânăr a dispărut, pur şi simplu, nici nu au observat cei din jur", a mai spus şeful Salvamont Harghita.