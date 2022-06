Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti iese din insolvenţă după opt ani de reorganizare

"TMUCB este o companie care demonstrează că reorganizarea judiciară este o soluţie viabilă pentru redresarea afacerii, iar insolvenţa nu înseamnă faliment, dacă procedura este aplicată încă de la primele semne de dificultate. În cazul TMUCB SA, procedura de reorganizare a fost foarte îndelungată: 8 ani de insolvenţă, dintre care 6 ani de reorganizare, cu foarte multe provocări dar ne bucurăm că împreună cu conducerea companiei am găsit soluţii pentru continuarea activităţii. Ne bucură această realizare, cu atât mai mult cu cât sub 5% dintre companiile aflate în insolvenţă reuşesc să se reorganizeze pentru că apelează la astfel de proceduri când se află într-un grad avansat de dificultate şi salvarea lor este foarte dificilă. Pe parcursul reorganizării, peste 33 milioane de lei au fost redaţi creditorilor", a declarat Oana Munteanu, partener în cadrul CITR, entitate care, în perioada derulării procedurii de reorganizare, a gestionat patrimoniul companiei şi a achitat datorii către creditori în valoare de 33 de milioane de lei.Potrivit unui comunicat de presă al CITR, societate a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri netă în valoare de 5.9 milioane de lei, iar pentru acest an ţinteşte afaceri de 15 milioane lei.La nivelul anului 2013, TMUCB înregistra datorii de 155,8 milioane de lei şi active imobilizate de 39,4 milioane de lei."Intrată în procedură de insolvenţă în iulie 2014 pe fondul dezechilibrelor financiare, doi ani mai târziu, în noiembrie 2016, judecătorul sindic confirma planul de reorganizare propus de către CITR în calitate de administrator judiciar şi care fusese în prealabil agreat de creditori. Obiectivul planului de reorganizare a fost continuarea activităţii principale, pentru care exista cerere, având în vedere prognozele de restabilizare şi creştere a pieţei construcţiilor, creşterea numărului de proiecte cu fonduri europene precum şi experienţa companiei în cei peste 60 de ani de activitate şi măsurile aplicate de restructurare şi eficientizare a activităţii. În perioada de insolvenţă şi reorganizare, TMUCB SA şi-a menţinut în vigoare toate certificările şi autorizările, astfel că astăzi este pregătită să fie parte în contracte noi în industria ce a consacrat-o", se arată în comunicat.În prezent, compania derulează contracte de confecţionare şi montaj rezervoare metalice pentru combustibili în parc de rezervoare demontare coloane pentru Ciech Govora S.A. (fosta denumire Uzinele Sodice Govora), dar şi de reparare căi rulare pentru producătorul de aluminiu Alro.Reprezentanţii CITR anunţă, de asemenea, că şi constructorul Vega 93 a ieşit din insolvenţă, în luna februarie a acestui an, după o perioadă de opt ani de reorganizare."În anul 2014, compania Vega 93, cel mai mare constructor din judeţul Galaţi, a intrat în insolvenţă la propria cerere, potrivit unei decizii a Tribunalului Galaţi. La acel moment, compania Vega 93 se afla în top zece cele mai mari companii din judeţul Galaţi şi se afla între primii 20 cei mai mari constructori din România. Pe tot parcursul procedurii de reorganizare, Vega 93 a continuat susţinut activităţile specifice de construcţii precum şi activitatea de valorificare active. Cifra de afaceri pentru 2021 a fost de 42 milioane lei pentru compania cu un număr mediu de 50 salariaţi, iar estimarea pentru 2022 este de 45 de milioane lei. Printre proiectele importante realizate de Vega 93 SRL în ultimii doi ani se numără cele din Aeroportul Internaţional Iaşi, printre care amintim realizarea unei piste noi cu lungimea de 2400m şi extinderea platformei de parcare aeronave, lucrare de o complexitate deosebită (2020), şi refacerea şi modernizarea pistei NATO de decolare şi aterizare la Feteşti (2021). În perioada de insolvenţă (observaţie şi reorganizare judiciară) au fost achitate datorii către creditori în sumă totală de peste 120 milioane lei", menţionează sursa citată.În România, TMCUB a realizat lucrări la fabrici de medicamente, la rafinării de petrol cu o capacitate de 3,5 milioane de tone/an, la fabrici de piroliză cu o capacitate de 100.000 - 200.000 tone/an, la fabrici de polietilenă şi polipropilenă de presiune înaltă şi joasă de 60.000 tone/an, la fabrici de sodă caustică şi carbonat de sodiu de 80,000 tone/an, la fabrici de amoniac cu o capacitate de 100.000 - 300.000 tone/an, la fabrici de oxigen de 35.000 tone/an şi la fabrici de anvelope cu capacitate de două milioane de bucăţi/an.În ceea ce priveşte proiectele din străinătate, compania a lucrat la rafinăria de petrol de 6 milioane de tone/an din Banyas (Siria), la rafinăria de petrol cu o capacitate de 1,5 milioane de tone /an, din Zarqa (Iordania), la rafinăria de petrol din Dunkerque (Franţa), la rafinăria de petrol (conducte şi montaj) din Schwechat (Austria), la fabrica de ciment de un milion de tone/an din Sinjar (Iran). De asemenea, societatea a derulat contracte la fabrica de ciment Assiut II (Egipt), la rezervoarele de apă de 46.000 mc din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), precum şi la fabrica de îmbogăţire a fierului din Ucraina.