Tsitsipas, după despărțirea de antrenorul Philippoussis: 'Mai puțin înseamnă mai mult'

Stefanos Tsitsipas a declarat vineri că despărțirea sa de antrenorul Mark Philippoussis înainte de Roland Garros a fost motivată de dorința de a simplifica feedback-ul pe care îl primea de la boxa sa.

Fostul jucător de tenis, australianul Philippoussis, care s-a alăturat echipei de antrenori a lui Tsitsipas în sezonul trecut și care l-a antrenat pe numărul cinci mondial până la finala Australian Open din ianuarie, a confirmat despărțirea pe Instagram la începutul acestei săptămâni, scrie Mediafax.

Principalul antrenor al lui Tsitsipas este tatăl său, Apostolos.

"Nu este niciodată ușor să ai doi antrenori pe teren. Știu că sunt acolo pentru a mă ajuta și a da tot ce pot și pentru a mă asigura", a declarat Tsitsipas reporterilor înainte de meciul său din primul tur cu Jiri Vesely.

"Dar uneori poate deveni destul de agitant să ai doi antrenori care își împart opiniile. Mă aflu într-o fază a carierei mele în viață în care am nevoie de un singur antrenor care să îmi ofere toate informațiile, toate analizele, toate lucrurile pe care le caut pentru a-mi îmbunătăți jocul. Mai puțin înseamnă mai mult, în opinia mea.

"... este foarte important să rămâi cu puțini oameni, după părerea mea, și să faci ca asta să funcționeze, pentru că atunci când ai o mulțime de oameni în jurul tău, poate deveni foarte obositor și pentru energia ta mentală."

Tsitsipas a adăugat că despărțirea sa de Philippoussis, fost finalist la Wimbledon și la US Open, a fost o "decizie reciprocă".

"Am avut săptămâni în care am călătorit doar cu antrenorul meu, pentru că așa am simțit că ar fi trebuit să se facă și nu regret nimic, pentru că este un sentiment personal", a spus Tsitsipas.

"Îl iubesc pe Mark. Este o persoană extraordinară și încă păstrăm legătura cu el foarte des."

Tsitsipas a fost într-o formă excelentă în timpul sezonului pe zgură, ajungând în sferturile de finală la Monte Carlo și Madrid, în finala de la Barcelona și în semifinala de la Roma.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani, care speră să obțină primul titlu de Grand Slam la ediția din acest an a Openului Franței, a declarat că a încercat să joace cu aceeași mentalitate pe care a avut-o în timpul cursei sale spre finala Roland Garros din 2021.

"Au fost două săptămâni minunate de tenis pentru mine și îmi amintesc cum am făcut lucrurile și îmi amintesc ce a funcționat mai bine pentru mine în timpul acestor două săptămâni la Paris", a spus Tsitsipas.

"Capacitatea mea este mare și grandioasă și o pot simți. Am nevoie doar de câteva prime meciuri bune pentru a continua să cred că într-adevăr pot face ceva anul acesta."