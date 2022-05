Tudor Chirilă: 'Adevăratul dușman al României e în interior. Începând cu președintele Klaus Iohannis'

Artistul Tudor Chirilă susține că dușmanul României este președintele Klaus Iohannis. „Fara UE eram Belarus”, este concluzia amară trasă de Chirilă în ziua de 9 mai, Ziua Europei.

„Imi pare bine ca Romania face parte din UE. Milioane de romani si-au castigat dreptul de a munci in strainatate, de a circula liber sau de a accesa programele financiare ale UE. Mi-ar fi parut si mai bine daca am fi avut o clasa politica care sa fi vrut cu adevarat sa reconstruiasca Romania cu fondurile UE, nu sa incerce sa le aloce clientelei de partid. Adevaratul dusman al Romaniei e in interior. Incepand cu presedintele Klaus Iohannis, artizanul restauratiei useliste, si continuand cu oligarhia nationala care a franat si franeaza progresul acestei tari ale carei principale viziuni politice par sa fie Romania needucata si Romania furata. Fara UE eram Belarus”, a spus Tudor Chirilă.