Tudor Chirilă, analiză la sânge pentru Dan Barna: îi cere DEMISIA liderului USR

Artistul Tudor Chirilă, cunoscut și pentru acțiunile sale civice, dar și pentru participările la proteste, susține că liderul USR, Dan Barna, a dovedit, în urma eșecului de la prezidențiale, că nu poate fi o locomotivă pentru alianța USR-PLUS. Chirilă consideră că Barna nu este un lider care poate crește procentele USR-PLUS și de aceea îi solicită să-și asume responsabilitatea, iar în final să demisioneze de la șefia partidului.

”Eu nu sunt analist politic, nu am pretenții, dar sunt cetățean și folosesc o platformă online ca să-mi pun niște întrebări. Plus că mă deranjează percepția românească despre sensul verbului "a asuma". La asta o să ajung mai târziu. Dan Barna, candidatul Alianța USR PLUS, a pierdut șansa de a intra în turul doi. Nu comentez cauzele. Nu e treaba mea. Problema e că în turul doi al alegerilor prezidențiale a ajuns o incompetentă incultă care doar pentru faptul că se află acolo spune ceva despre momentul în care se află România.

Dacă ne uităm la rezultatele votului vedem că Dăncilă a avut cam același scor ca PSD-ul la europarlamentare. Dan Barna obține un rezultat sub rezultatul alanței USR-PLUS de la europarlamentare. O diferență de 6%. Sigur că sunt niște variabile, dar în linii mari prezența totală la vot e cam aceeași. Și atunci se ridică niște întrebări. Cum se face că Dan Barna nu a reușit să convingă electoratul USR-PLUS? A fost el susținut de propriul partid? A putut face el echipă cu propriul partid în această campanie? Dacă Dan Barna performează sub scorul alianței este el un lider consistent, pregătit pentru lupta politică? Este oare Dan Barna capabil să contribuie la creșterea procentului USR-PLUS la alegerile locale și parlamentare de anul viitor?

Cum ar putea reuși asta un lider care nu a putut (și poate nua fost nici ajutat) să capaciteze votanții alianței? USR este partidul care în Parlament a făcut cea mai puternică opoziție la încercările repetate ale PSD de a instaura un stat mafiot. În momentele cheie parlamentarii USR s-au opus prin vot și prin prezență completă modificărilor legislative ale PSD. Au reușit să lupte și în consiliul general al Primăriei București, ba chiar au câștigat în instanță desființarea definitivă a companiilor municipale ale "duamnei" Firea și compania. Alianța USR-PLUS nu are cazuri răsunătoare de corupție, și au existat și demisii în cazul unor indivizi cu acțiuni îndoielnice sau cu probleme de integritate.

USR nu a intrat la guvernare ca să nu-și erodeze imaginea în fața alegătorilor (discutabil). Dar cum poate merge un partid mai departe cu un lider care nu a reușit să se ridice la nivelul scorului alianței la europarlamentare? Dan Barna spune că își asumă eșecul ratării turului doi. Păi ce înseamnă în cazul ăsta să-ți asumi în afara unui verb care dă bine? Să-ți asumi cu adevărat înseamnă să demisionezi. Pentru că înfrângerea lui Barna este înfângerea USR-PLUS, la fel cum victoria Vioricăi Dăncilă este a PSD. Lucrurile astea sunt (inter)conectate. Iar perspectiva în care PSD revine în parlament cu un scor mai mare de 22 la sută cât au acum este sumbră și nu imposibilă. Chiar și 22 la sută e enorm. Aș vrea să știu ca cetățean român că în 2020 Parlamentul ar putea să arate altfel pentru că acela este cu adevărat momentul de posibilă resetare a României către o speranță de normalitate. Întrebarea este în ce măsură leadershipul domnului Dan Barna mai este reprezentativ pentru USR?

Ce înseamnă cu adevărat responsabilitate? La fel cum mă întreb dacă Partidul Naţional Liberal a înțeles cu adevărat ceva din lecția pe care românii au dat-o mizerabilei guvernări PSD? Dacă vor să facă curat în casa lor? Dacă au înțeles că înlocuirea "incompetenților lor" cu "incompetenții noștri loiali" în aparatul administrativ este calea definitivă către colapsul acestei țări care supraviețuiește dintr-o inerție periculoasă. Vom vedea. Curând. Totul pe pielea noastră.”, scrie Tudor Chirilă.