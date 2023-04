Tudor Chirilă, scandal monstru cu o fană! Artistul a fost deranjat că a fost pozat pe ascuns: în trecut a snopit în bătaie un jurnalist pentru ceva similar

Tudor Chirilă se arată deranjat că a fost fotografiat de o fană în metrou fără acordul lui. Polemica dintre cei doi a continuat ulterior pe Facebook. Artistul a reacționat mult mai dur în alte momente similare.

„Stii ca ai o zi buna; cand nu te astepti il vezi pe.. Chirila”, a scris o fană a artistului pe rețeaua de socializare, unde a adăugat și poza pe care i-a făcut-o acestuia în metrou.

Tudor Chirilă a vazut postarea și a preluat poza făcută de tânără, precizând: „Ce-mi plac mie oamenii care fac poze pe ascuns. Mă omor după ei #lipsaeducatie”.

Reacția fetei

Fata care a făcut poza a reacționat: „Nu a fost pe ascuns; asa e cu fanii, mai ales ca nu sunt obisnuiti sa vada in metrou persoane publice; chiar imi spunea o amica in privat ca poate o sa ma 'certi' mi s-a parut un bun motiv de asa de…ca toata lumea acuza aglomeratia din Bucuresti, dar nimeni nu face nimic in privinta asta”.

Chirilă îi răspunde: „Nu-mi aduc aminte să-mi fi cerut voie să-mi faci poză așa cum ar trebui să procedeze o persoană manierată. Sigur, te poti prevala de faptul că e spatiu public, că-s persoană publică, blah, blah. Lipsa de bun-simț rămâne. Punct”.

Duminică a revenit cu precizări

Duminică a venit cu noi precizări, tot pe Facebook. Tudor Chirilă: „Am decis să fac niște precizări legate de o postare pe care am făcut-o ieri și valul de comentarii care s-a dezlănțuit ulterior. Asta nu e postare în care să-mi cer scuze. Nu am de ce. Ieri mă aflam în metrou și mergeam ca orice om normal și am constatat ulterior pe Facebook că un așa-zis fan mi-a făcut o poză pe ascuns”, a transmis Tudor Chirilă.

„Dar orice ați spune nu este ok, nu este moral să faci o fotografie cuiva pe ascuns. E ceva ce cred și voi susține în continuare”, a spus Tudor Chirilă. „Oamenii au fost iritați de faptul că eu mă comport așa cu un fan care s-a bucurat că m-a întâlnit pe mine la metrou și a vrut să comunice public întregii societăți asta. Perfect, dar asta nu scuză comportamentul ei, care este unul inadecvant. E o lipsă de educație să faci poză cuiva nesolicitat. Poate omul ăla are o zi proastă și nu vrea să apară în poze. Pentru că, indiferent că e persoană publică, nu bun public, are și el dreptul la intimitate”, a mai spus Tudor Chirilă.

Artistul a mai precizat: „un fan care îl cunoaște cu adevărat știe că nu sunt cel mai fericit să fac poze în orice moment”. „Faptul că s-a vorbit de fata asta că e timidă și de asta nu a îndrăznit să-mi ceară o poză, nu scuză comportamentul ei (…) Și în metrou este vorba de invadarea unui spațiu privat. Faptul că este un spațiu public nu înseamnă că noi nu putem să avem propria noastră intimitate. Sunt mult mai mulți cei care îmi cer să fac poze cu ei decât cei care îmi fac poze pe ascuns”, a concluzionat artistul.

În alte momente similare artistul ar fi reacționat violent, după cum scrie Cotidianul.ro.