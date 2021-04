Tudor Giurgiu ironizează birocraţia de la CNC

Regizorul Tudor Giurgiu, preşedinte al TIFF, a tras un semnal de alarmă privind birocraţia de la Centrul Naţional al Cinematografiei şi propune înfiinţarea unui comitet de acţiune pro-bono pentru eliminarea depunerii proiectelor pe hârtie.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, alături de mai multe imagini, Giurgiu a semnalat starea de fapt a cinematografiei româneşti în pandemie - coada din faţa sediului CNC, sacoşe cu multe dosare şi faptul că instituţia nu are bani de salarii decât până în toamnă şi niciun plan de digitalizare.

„Stare de fapt a cinema-ului românesc în pandemie. Mulţumim Ikea, Carrefour, Lidl, Kaufland, Megaimaj, Miele pentru deosebit de rezistentele sacoşe care conţin dosarele de concurs ale viitoarelor filme româneşti. Ălea de o să le înjuraţi peste 5 ani că au luat Urşi, Lei, Paralei, că Oscar sigur nu mai prindem. Cam aşa se lucrează la noi în cinematografie, pe model dosar cu şină, 5 ex. per scenariu + 2 dosare cu date tehnice (multe care nu contează, nu le citeşte nimeni). Instituţia CNC nu are bani nici să treacă strada (de salarii cam până prin toamnă aşa), d-apoi să viseze la digitalizare şi un soft de management documente... Dacă era mai cald, precis se punea şi de un grătar în faţă, scăunelul de camping e oricum pregătit. And btw, peste 2 săptămâni, eterna şi fascinanta Românie, superţara pungilor de rafie, e nominalizată la 2 premii Oscar. Propun oamenilor de bine să facem un comitet de acţiune pro-bono pentru eliminarea depunerilor de proiecte hard-copy. Going green, going at least somewhere... #totulvafibine”, a scris el.

Pentru concursul de proiecte sesiunea I/ 2021, dosarele s-au depus la parterul CNC, în intervalul 10.00 - 16.00 (luni-joi) şi 10.00 - 14.00 (vineri). Data limită de depunere a dosarelor de concurs a fost 12 aprilie 2021, ora 14.00.

CNC a anunţat în martie organizarea concursului de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producţia de filme şi dezvoltare de proiecte cinematografice.

La sesiunea I 2021 a concursului de proiecte cinematografice, tema stabilită de Consiliul de administraţie al CNC prin hotărârea nr. 121/18.06.2020 pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj tematice este „filmul poliţist”.

Totalul fondului alocat pentru sesiunea I 2021 a concursului de selecţie a proiectelor cinematografice este de 20 de milioane de lei.