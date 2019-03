Tudorel Toader, susținut de Tăriceanu - Mă bucur ca e criticat din toate părțile. Deranjează pe așa de mulți, însemnă ca face și ceva bine

Călin Popescu Tăriceanu si-a exprimat, din nou, sustinerea pentru ministrul Justitiei, mentionand că faptul ca deranjeaza atat de multe persoane inseamna ca "face si ceva bine".

"Nu mi-am schimbat parerea de o saptamana. Criticile care i se aduc ministrului ma bucura ca vin din toate partile, deranjeaza pe asa de multi, insemna ca face si ceva bine, dar sigur, nu poate sa multumeasca pe toata lumea. Ministrul Justitiei nu are o sarcina usoara, mai ales in zilele noastre, pentru ca repunerea in normalitatea a justitiei din Romania, revenirea la respectarea normelor constitutionale, fundamentale, la a avea dreptul la o justitie corecta nu e o sarcina usoara, iar sistemul vad ca vrea sa-si pastreze pârghiile pe care le-a folosit in trecut ilegal, neconstitutional, de stat in stat, de a face din justitie lupta politica", a declarat Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului.

Recent, Liviu Dragnea si-a exprimat nemultumirea fata de activitatea lui Tudorel Toader, mentionand ca la nivelul PSD se va lua o decizia in ceea ce il priveste pe ministrul Justitiei.