Tudorel Toader, analiză EXPLOZIVĂ: Justiția scârțâie din toate încheieturile!

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat că Justiția scârtâia din toate încheieturile în urmă cu un an, dar acum, odată cu achitările de la ICCJ, dar și cu problemele din interiorul DNA, lucrurile încep să iasă la iveală și justiția să se regleze.

”În primul rând, acum un an și ceva când am devenit ministru al Justiției, la primul interviu am zis următoarele: justiția scârțâie din toate încheieturile. Astăzi, privind în urmă, afirmația are parcă și mai mult sens.

După un an, ne aflăm în etapa în care adevărul începe să iasă la suprafață, o etapă în care justiția începe să funcționeze.

Dau un exemplu: dacă nu cu mult timp în urmă procurorul șef al DNA mergea la CSM să-i apere onoarea procurorului Negulescu, acum procurorul Negulescu a fost exclus din magistratură, este urmărit penal pentru represiune nedreaptă și face chiar plângeri împotriva procurorului șef al DNA. Au început procurorii să-și arate, ei însiși, problemele din Sistem.

Tocmai din acest motiv, am solicitat CSM să procedeze la sesizarea Inspecției Judiciare să procedeze la verificarea a eventuale fapte, acțiuni care ar putea încălca independența procurorului Elena Iordache Ștefan”, a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.